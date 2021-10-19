Президент США встретится с Папой Римским 29 октября

Президент США Джо Байден встретится с Папой Римским Франциском 29 октября 2021 года перед тем, как принять участие в двухдневном саммите Группы двадцати (G20) в Риме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя в американской администрации.

«Президент Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден посетят Рим для участия в саммите лидеров G20 30—31 октября, а за день до этого 29 октября посетят Ватикан и попадут на аудиенцию к Его Святейшеству Отцу Франциску», — говорится в сообщении.

Как известно, 78-летний Джо Байден принадлежит к Католической Церкви и ходит на Мессу не реже одного раза в неделю. При этом СМИ напоминают, что Байден — второй американский президент-католик после Джона Кеннеди.

«Они обсудят совместную работу над усилиями, основанными на уважении фундаментального человеческого достоинства, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом и заботу о бедных», — уточнила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки в заявлении о будущей встрече.

Ожидается, что 1-2 ноября Байден из Рима направится в шотландский Глазго для участия в саммите мировых лидеров на первом этапе 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября.