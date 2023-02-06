Пресс-конференция Папы Франциска на борту самолета (ФОТО + ВИДЕО)

Как обычно, на обратном пути в Риме из апостольской поездки в ДРК и Южный Судан Папа ответил на вопросы журналистов; в пресс-конференции участвовали также спутники Святейшего Отца по экуменическому паломничеству: предстоятель Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и предстоятель Церкви Шотландии модератор Иэн Гриншилдс. Передает русская служба Vatican News.

В начале пресс-конференции архиепископ Уэлби поделился драматическим свидетельством, поясняя, почему для него было так важно присоединиться к Святейшему Отцу в этой поездке. В январе 2014 года он вместе с супругой посетил Южный Судан в рамках встреч с Англиканским сообществом. Местный архиепископ сопроводил его в город Бор, где бушевала гражданская война. Тела погибших были даже у входа в аэропорт, три тысячи тел из пяти тысяч еще не были преданы земле. Все аннгликанские священники из кафедрального собора были убиты, а их жены сначала были подвергнуты насилию, а затем тоже убиты. «Мы поняли, насколько безотлагательна необходимость поддержать народ Южного Судана», — сказал архиепископ Кентерберийский. Он упомянул также о «незабываемом» жесте Папы Франциска, в 2019 году пригласившего лидеров страны и поцеловавшего им ноги с мольбой о примирении.

Комментируя события в африканских странах в ответ на упоминание одного из журналистов о «частных компаниях», которые африканские страны иногда выбирают для обеспечения своей безопасности и которые не уважают международное право, Папа Франциск вновь осудил торговлю оружием: «Я думаю, что сегодня самая большая чума – это торговля оружием», и у ее истоков лежат экономические интересы.

Один из репортеров спросил Папу Франциска, не намеревается ли он возобновить жест, совершенный с лидерами Южного Судана, в отношении Владимира Путина. Папа ответил: «Я открыт для встречи с обоими президентами, украинским и российским». Однако во время беседы с министром иностранных дел С. Лавровым с российской стороны не было высказано ничего определенного по поводу этой встречи. Что касается встречи с южносуданскими лидерами, то этого «нельзя повторить», подобные жесты, по словам Папы, происходят спонтанно, они вдохновлены Святым Духом и их нельзя запланировать.

Представитель «Радио Франции» задал Папе Франциску вопрос о гомосексуализме, напомнив об осуждении уголовного преследования за гомосексуальность. В Южном Судане и Конго, сказал журналист, гомосексуализм не принимается. Что бы сказал Папа семьям, которые отвергают собственных детей с такой наклонностью?

«Дети с подобной ориентацией имеют право оставаться в семьях, — подчеркнул Папа. — Люди с гомосексуальной тенденцией – это дети Божьи, Бог любит их и сопровождает».

Их уголовное преследование – несправедливость, добавил Святейший Отец и сделал важное уточнение: «Я говорю о людях, а не о группах… создающих шум. Лобби – это нечто другое».

Журналист из Австрии задал вопрос о покойном Папе Бенедикте XVI, ссылаясь на якобы усиливающуюся напряженность между «разными крыльями» Католической Церкви. «Я советовался с Бенедиктом по некоторым решениям, которые мне предстояло принять, и он был со мной согласен», — ответил Папа Франциск.