ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ВЛАДЫКЕ ИОСИФУ ВЕРТУ — 70 ЛЕТ!

Сегодня, 4 октября 2022 года, Владыка Иосиф Верт отмечает свой славный юбилей — 70 лет со дня рождения.

Юбиляр родился в городе Караганде Казахской ССР в глубоко верующей католической семье российских немцев. Там же он закончил среднюю школу. В 1971 – 1973 годах служил в рядах Советской армии. Духовное образование будущий епископ получил в Высшей духовной семинарии в Каунасе. Был рукоположен во диаконы 28 мая 1983 года, во пресвитеры — 27 мая 1984 года. Служил викарным священником в городе Швенченис (Литва), настоятелем в Актюбинске (Западный Казахстан) и Марксе (Россия, Саратовская область). 13 апреля 1991 года отец Иосиф Верт, SJ, был призван Святейшим Престолом в Новосибирск, чтобы возглавить только что образованную Апостольскую администратуру для католиков Азиатской части России. 16 июня 1991 года в Москве рукоположен во епископы Апостольским нунцием в СССР архиепископом Франческо Коласуонно. 21 июня 1991 года состоялась инаугурация нового епископа в столице Сибири. Когда 11 февраля 2002 года решением Папы Иоанна Павла II временные структуры Католической Церкви в России были преобразованы в четыре регулярные епархии с центрами в Москве, Новосибирске, Иркутске и Саратове, епископ Иосиф Верт возглавил Преображенскую епархию, расположившуюся на обширных территориях Урала и Западной Сибири. За 31 год архиерейского служения во вверенном его пастырской опеке регионе были возрождены десятки католических приходов и сотни религиозных групп; возвращены, построены и открыты молитвенные дома, часовни, храмы, отделения «Каритас» и многое-многое другое.



Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется ко всем тем поздравлениям, которые прозвучат в адрес нашего Владыки в день его 70-летия, и желает своему Архипастырю обильного Божия благословения, крепкого здоровья, сил, радости, оптимизма, а также дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!



С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!