Представители различных конфессий обменяются опытом социального служения

Круглый стол «Социальное служение религиозных общин – межконфессиональный обмен опытом» состоится в рамках направления «Традиция. Диалог. Внешние связи» XXX юбилейных Международных образовательных чтений, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На встрече, которая пройдет 23 мая 2022 года в здании Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, представители различных исповеданий расскажут о своих наработках в сфере социального служения, организации работы по помощи нуждающимся, в том числе беженцам, поддержке людей, имеющих ограничения по здоровью или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Возглавит заседание круглого стола протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Куратор – сотрудница Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям, координатор Российского круглого стола М.Б. Нелюбова.

Участие в мероприятии по приглашениям.

Время проведения: 13:00–15:00.

Адрес: ул. Даниловский вал, 22, Большой зал Отдела внешних церковных связей.

Проезд: станция метро «Тульская».