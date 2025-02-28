Предотвращено покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Федеральная служба безопасности России предотвратила покушение на главу Крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает «Благовест-инфо» со ссылкой на «РИА Новости».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)», – говорится в пресс-релизе ФСБ, который цитирует РИА Новости.

Задержаны готовившие атаку клирик Никита Иванкович и помощник митрополита Денис Попович. (27-летний Попович родился на Украине и был секретарем Тихона. 28-летний Иванкович – выпускник Сретенской духовной семинарии и алтарник храма в московских Сокольниках.)

Один из задержанных рассказал, что пошел на это, так как спецслужбы Украины угрожали убить его родственников. По данным ФСБ, теракт планировали осуществить в Сретенском монастыре Москвы.

Оперативники изъяли самодельное взрывное устройство. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о незаконном обороте взрывных устройств.

Фото — «Газета.Ru»