Православные и католики Азербайджана молятся за мир между Россией и Украиной

Православные христиане Азербайджана ежедневно молятся об умножении любви и согласии между народами Азербайджана, России и Украины.

Об этом Caliber.Az заявили в Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви, отметив, что на благодатной земле Азербайджана издавна живут представители разных народов, в их числе русские и украинцы.

«Мы празднуем одни и те же праздники, делим друг с другом наши радости и печали, молимся в одних и тех же храмах, вместе отстаиваем интересы нашего государства – Азербайджана – и трудимся для его процветания.

Наши братья и сёстры в Украине на своей родной земле, как никто другой сейчас, нуждаются в мире. Иногда нам, людям, сложно сохранять благоразумие, когда страсти накалены до предела, а эмоции захватывают даже людей верующих. Сегодня от нас не зависит, сколько будет длиться война и какими будут ее последствия. Но от нас зависит, останемся ли мы родными и близкими друг другу, какими были всегда.

Поэтому мы обращаемся в молитвах к Милосердному Отцу, чтобы Он вмешался, разрушив наши самонадеянные планы, и водворил мир, укрепил веру, не дал нам забыть, что мы люди и мир зависит от того, как мы относимся друг к другу!», — подчеркнули в епархии.

В свою очередь, в Католической Церкви в Азербайджане отметили, что у католиков (как и у православных) начался Великий Пост.

«И Католическая Церковь в Азербайджане, следуя призыву Папы Франциска, будет держать пост и молиться именно за мир на Украине. Мир и справедливость. Мир, а тем более долгосрочный, невозможно установить, если не будет соблюдена справедливость. А человек — крайне субъективен. Поэтому настоящая молитва о мире — это молитва со сноской: да, мы просим о мире, но мы просим о нем так, как мы его понимаем. Да, мы требуем справедливости, но опять-таки справедливости лишь для себя и своих. Поэтому просим Тебя, Боже, не суди нас за нашу субъективность и даруй нам мир, Твой мир и пусть восторжествуют справедливость и милость. Не наши, а Твои», — заявили в поместной Церкви.