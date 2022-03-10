Православные епархии реагируют на самые острые нужды беженцев и пострадавших мирных жителей

Епархии Украинской Православной Церкви продолжают собирать и передавать гуманитарную помощь нуждающимся беженцам и пострадавшим мирным жителям. Епархии Русской Православной Церкви также передают средства и помощь в пункты временного размещения беженцев в российских регионах. Священники, добровольцы и сестры милосердия в 34 российских епархиях посещают ПВР, передают им продукты и вещи. Священники оказывают беженцам духовную поддержку, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт «Диакония».

Статистика

· Более 18 000 беженцам помогает Русская Православная Церковь в России.

· 34 епархии Русской Православной Церкви оказывают помощь беженцам на территории России.

Размещение беженцев в церковных учреждениях и при поддержке Церкви

· В России размещены в церковных учреждениях к 8 марта 119 человек. Также при поддержке Церкви размещены 24 беженца в Новочеркасске Ростовской епархии. Дети определены в садики и школы.

· Беженцев и нуждающихся людей приняли Святогорская лавра Донецкой епархии, Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь и Иоанно-Богословский мужской монастырь Винницкой епархии, Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь Львовской епархии, Троицкий кафедральный собор и Успенский Елецкий монастырь Черниговской епархии, Галайковский Свято-Преображенский монастырь Могилев-Подольской епархии, Банченский монастырь Черновицкой епархии, монастыри Мукачевской епархии, Ольшанский женский монастырь Киевской епархии.

Гуманитарная помощь

· 879 897 рублей поступило к 8 марта через смс на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Сбор организован Синодальным отделом по благотворительности при поддержке православной службы «Милосердие». Помочь по номеру 3443: Беженцы 300.

· Ростовская-на-Дону епархия оказывает вещевую и продуктовую помощь нуждающимся беженцам. Через гуманитарные коридоры прибывают некоторые граждане Украины. В первые дни Великого поста люди приглашаются на службы в храм.

· Благочинный Восточного благочиния Тулы передал 80 кг гуманитарной помощи (одежду, обувь для взрослых и детей) беженцам в пункт временного размещения (ПВР). Еще один священник посетил ПВР в Ленинском районе Тулы, он передал собранную гуманитарную помощь (200 кг), в том числе одежду, обувь, средства личной гигиены и канцтовары.

· Екатеринбургская епархия собрала для отправки в Ростов-на-Дону для помощи беженцам 7 тонн гуманитарной помощи – это одежда, подгузники, средства гигиены, бытовая химия, продукты питания, вода, детское питание. Ранее за неделю было собрано и отправлено в Ростовскую епархию 200 000 рублей для помощи беженцам. Скоро 200 000 рублей будут направлены для помощи беженцам Шахтинской епархии. Также завершается сбор 200 000 рублей для Воронежской епархии.

· Киевское Иерусалимское Свято-Елисаветинское сестричество и проект «Миссия Милосердия» помогают людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания. В условиях военного положения сестры продолжают свое служение – они раздают продукты и медикаменты на станциях метро, где укрываются люди, и, если нужно, оказывают первую помощь. В тяжелом положении сейчас одинокие брошенные старики, люди с инвалидностью, диабетики, эпилептики и люди после тяжелых операций.

· Одесская епархия Украинской Православной Церкви в рамках благотворительного проекта «Добро объединяет» помогла с обустройством и снабжением укрытия в Приморской районе Одессы. Для размещения жителей окрестных домов священники передали в укрытие продукты долгосрочного хранения, одеяла, матрасы и подушки.

· Херсонская епархия передела лекарства беженцам из Антоновки, Киндийки, а также некоторым херсонским храмам и обращающимся за помощью в епархию жителям города.

· Горячую линию духовной и психологической поддержки всем, кто находится в состоянии страха и тревоги, создали в Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви. Консультации будут проводиться в телефонном режиме или через видеосвязь. Также при Кировоградской епархии создан центр, где можно получить бесплатную помощь квалифицированных психологов. Обращения принимаются по телефону.

· В Нижегородской епархии продолжается адресная выдача беженцам необходимых продуктовых наборов, средств личной гигиены, лекарств, питьевой воды.

Духовная помощь

· Беженцев в церковном приюте в станице Манычская навестил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. Он пообщался с вынужденными переселенцами и поддержал их, а также призвал всех к особой молитве о мире.

· В понедельник и вторник беженцы посетили вечерние богослужения с чтением канона святого Андрея Критского в храмах Нижегородской епархии.

· В выходные в ПВР на территории Выксунской епархии священники совершили молебны Пресвятой Богородице, святой блаженной Матроне Московской – молились о мире на Украине. С некоторыми ПВР организовано сообщение через чат в связи с карантином из-за коронавируса.

· 8 марта вечером в ПВР в лагере «Родник» (Сергиево-Посадская епархия) читали канон Андрея Критского, на который пригласили всех беженцев.

Предложить свою помощь или обратиться за помощью в связи со сложившей острой ситуацией вы можете по номеру горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70 70 222.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования. Например, «Беженцы 300».