Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!

4 октября – день рождения Ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта.

В день своей очередной знаменательной годовщины Правящий Архиерей вместе со священниками и монашествующими, приехавшими изо всех приходов нашей огромной епархии, принимает участие в проходящей в столице Сибири Ежегодной Пастырской Конференции.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и со своей стороны желает Владыке Иосифу обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!