Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!
4 октября – день рождения Ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта.
В день своей очередной знаменательной годовщины Правящий Архиерей вместе со священниками и монашествующими, приехавшими изо всех приходов нашей огромной епархии, принимает участие в проходящей в столице Сибири Ежегодной Пастырской Конференции.
Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и со своей стороны желает Владыке Иосифу обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
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