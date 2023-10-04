Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!

Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!

Октябрь 04, 2023

4 октября – Ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта.

В день своей очередной знаменательной годовщины Правящий Архиерей вместе со священниками и монашествующими, приехавшими изо всех приходов нашей огромной епархии, принимает участие в проходящей в столице Сибири Ежегодной Пастырской Конференции.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и со своей стороны желает Владыке Иосифу обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.


С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА! 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

 

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