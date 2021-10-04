Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!

4 октября Ординарию Преображенской епархии епископу Иосифу Верту исполняется 69 лет!

Редакция «Сибирской католической газеты» от всего сердца присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат в адрес Владыки в этот день, и со своей стороны желает ему обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и во славу Святой Христовой Церкви!



МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!