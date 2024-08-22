Поздравления: свящ. Игорь Чабанов получил звание Капеллана Его Святейшества

Поздравления: свящ. Игорь Чабанов получил звание Капеллана Его Святейшества

Август 22, 2024

1 июля этого года присвоил звание Капеллана Его Святейшества о. Игорю Чабанову — священнику Архиепархии Божией Матери в Москве и многолетнему сотруднику Апостольской Нунциатуры в Москве.

Сердечно поздравляем отца Игоря с этим признанием его значительных заслуг перед Церковью и Святейшим Престолом и желаем ему Божией помощи в его служении.

Звание Капеллана Его Святейшества — это , которым Папа отмечает некоторых священников в знак их особых заслуг перед Святейшим Престолом; он подразумевает принадлежность священника к Папскому Дому (то есть к ближайшему окружению Римского Понтифика) и дает право на ношение особого облачения и обращения «».


Источник: Информационная служба Архиепархии

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