Поздравления: свящ. Игорь Чабанов получил звание Капеллана Его Святейшества

1 июля этого года Папа Франциск присвоил звание Капеллана Его Святейшества о. Игорю Чабанову — священнику Архиепархии Божией Матери в Москве и многолетнему сотруднику Апостольской Нунциатуры в Москве.

Сердечно поздравляем отца Игоря с этим признанием его значительных заслуг перед Церковью и Святейшим Престолом и желаем ему Божией помощи в его служении.

Звание Капеллана Его Святейшества — это почетный титул, которым Папа отмечает некоторых священников в знак их особых заслуг перед Святейшим Престолом; он подразумевает принадлежность священника к Папскому Дому (то есть к ближайшему окружению Римского Понтифика) и дает право на ношение особого облачения и обращения «монсеньор».



Источник: Информационная служба Архиепархии