Поздравление Патриарха Кирилла Папе Римскому Франциску с Рождеством Христовым

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Главу Римско-Католической Церкви с праздником Рождества Христова.

Его Святейшеству, Святейшему Франциску, Папе Римскому

Ваше Святейшество!

Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия.

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Служба коммуникации ОВЦС МП

Фото — РИА Новости