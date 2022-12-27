Поздравление Патриарха Кирилла Папе Римскому Франциску с Рождеством Христовым
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Главу Римско-Католической Церкви с праздником Рождества Христова.
Его Святейшеству, Святейшему Франциску, Папе Римскому
Ваше Святейшество!
Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Источник: Служба коммуникации ОВЦС МП
Фото — РИА Новости
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