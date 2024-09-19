Посол Словакии в России завершил свою дипломатическую миссию Святой Мессой (ФОТО)

16 сентября архиепископ-митрополит Павел Пецци и Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло отслужили Святую Мессу в честь Девы Марии Скорбящей в московском Кафедральном соборе. В богослужении приняли участие представители дипломатических корпусов разных стран и Православной Церкви, приглашенные послом Словацкой Республики господином Любомиром Регаком, который, завершая свое служение в России, благодарил Господа за дарованные ему блага.

Выбор Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии для завершения его дипломатической миссии в Москве неслучаен. На протяжении многих лет господин посол был его прихожанином.

«Приехав в Россию еще студентом, я закончил МГИМО в 1992 году, а в 1993 поступил на службу помощником посла и прослужил пять лет, потом служил в Лондоне, и в 2021 году вновь вернулся в Россию, уже в качестве посла, – вспоминает господин Регак. – И сейчас, когда я после 9 лет работы за рубежом возвращаюсь в Братиславу, могу сказать, что частичка моего сердца остается здесь, в этом соборе, с друзьями, которых я приобрел. Когда я был студентом, то в Москве был лишь один католический храм – храм Святого Людовика. Потом вернули этот храм верующим. Я помню, как впервые оказался здесь. Четыре этажа, складские помещения, не было ни шпилей, ни окон с витражами. Мне вспоминается мой разговор с папским нунцием Джоном Буковски, моим соотечественником, герб которого есть на одном из окон собора. Тогда мы смотрели на эти четыре этажа, и нунций сказал, что, может быть, имеет смысл оставить всё, как есть, пусть будет больше пространства для Евангелизации, или лучше их убрать. Я ответил, что в Москве должен быть большой храм. И сейчас, когда я прихожу сюда, в этот большой и светлый храм, я подхожу к витражу с гербом монсеньора Буковски и с теплотой вспоминаю наши встречи в 90-е годы. А сегодня я пригласил моих друзей в наш собор. Они впервые в католическом храме, им было интересно, но они засомневались, можно ли им прийти, если они не католики. Я же в своем приглашении написал, что к нам могут приходить все, не только католики».



Читать полностью — на сайте Информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве

(Фото: Ольга Дубягина)