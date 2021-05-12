После длительного перерыва Папская общая аудиенция вновь прошла с участием верных

В среду 12 мая 2021 г. Папа Франциск провел общую аудиенцию во внутреннем дворике Ватиканского Апостольского дворца. После почти шестимесячного перерыва, вызванного пандемией, она впервые прошла в физическом присутствии верных. Епископ Рима лично приветствовал многих из них и подчеркнул, что возможность непосредственного общения с народом Божиим доставляет ему огромную радость. «Мне очень приятно видеть каждого из вас», – заявил Понтифик, заверив в своей молитве и по уже устоявшейся традиции настоятельно попросив молиться за него.



Папа продолжил цикл своих катехез, посвященных молитве, начав с констатации того факта, что «христианская молитва, как и вся христианская жизнь, это отнюдь не ‘легкая прогулка’. Никто из великих молитвенников, упомянутых в Библии или известных из истории Церкви, не жил в ‘духовном комфорте’… Молитва, безусловно, способствует внутреннему умиротворению, но достигается это не иначе как через духовную борьбу, порой весьма изнурительную и длительную». На самом деле молиться нелегко. «Всякий раз, когда мы намереваемся приступить к молитве, вдруг являются какие-то другие активности, которые могут показаться более срочными и настоятельными. Это случается и со мной», – искренне признался Святейший Отец и тут же добавил: «Но, отложив молитву, мы чаще всего убеждаемся, что те дела вовсе не были такими уж срочными, да и довести их до конца далеко не всегда удается, так что выходит, что мы просто впустую потратили время. Это наш враг таким образом вводил нас в заблуждение».



Далее Преемник Святого Петра отметил, что «все Божьи люди свидетельствуют не только о радости молитвы, но также о неудобствах и трудностях, которые могут быть с ней сопряжены: иногда даже необходимость придерживаться указанных временных сроков и традиционных молитвенных форм может превратиться в проблему. Некоторые святые на протяжении многих лет не испытывали никакого удовольствия от молитвы и даже не ощущали ее полезности. Безмолвие, созерцание, сосредоточенность – это сложные упражнения, против которых сплошь да рядом восстаёт человеческое естество. Мы готовы бежать чуть ли не на край света, только бы не оставаться здесь, на церковной лавке в молитве. Тот, кто желает научиться молитве, должен понимать, что вера – это дело серьезное, а путь веры порой пролегает сквозь кромешную тьму, где вообще нет никаких ориентиров». Так и в Катехизисе Католической Церкви приведён длинный перечень «врагов молитвы». Кто-то внутренне сомневается в том, что Всевышний и в самом деле слушает наши молитвы; другие задаются вопросом: «А почему это Бог молчит?»; третьи сводят молитву к психологической практике, пусть и полезной, но целиком «посюсторонней». Самые же худшие враги молитвы прочно обосновались в нашей душе. В их числе Катехизис называет «уныние, возникающее от сознания своего жестокосердия»; «печаль от понимания того факта, что мы не в состоянии без остатка отдать Господу самих себя, будучи слишком привязаны к ‘имению своему'»; озабоченность тем, что наши прошения не исполняются так, как мы того желали; уязвленная гордыня при виде собственной греховности; непонимание бескорыстного характера молитвы. «Разумеется, этот список может быть продолжен», – заметил Папа и продолжил: «Но что же нам делать, когда нас одолевают искушения и всё на свете кажется таким шатким? Бросив взгляд в прошлое, мы легко можем убедиться, что духовные учителя прекрасно сознавали только что описанную ситуацию и каждый из них предлагал какое-то свое средство – слово надежды или полезный совет – для преодоления кризисного периода. И это были не абстрактные теории, изобретаемые за письменным столом, а наставления, рожденные из богатого духовного опыта. В них воздаётся должное умению вести духовную брань, умению быть настойчивым в молитве».



Непревзойденной школой молитвы Папа Франциск назвал «Духовные упражнения» святого Игнатия Лойолы, а также, в качестве примера того, что «мы никогда не одиноки», что «Бог всегда рядом с нами, слышит и защищает нас», указал на случай из жизни святого Антония Великого. Тот, пережив тяжкий духовный кризис, упрекал Иисуса: «Господи, где же Ты был всё это время? Почему не положил конец моим страданиям?», и услышал ответ: «Я всё время был здесь, рядом с тобой. Но Я хотел, чтобы ты сам начал бороться». Святейший Отец поделился и одним из своих воспоминаний. Однажды, еще будучи священником в Аргентине, он стал свидетелем того, как один мужчина, услышав, что его дочка скорее всего не переживёт ближайшую ночь, сел в поезд и направился за 70 километров в святилище Богоматери Луханской. Однако храм с чудотворной статуей Богородицы был закрыт, и несчастный отец провёл перед запертыми дверями всю ночь, непрестанно молясь и таким образом «сражаясь за здоровье своего ребенка». Утром, когда служители открыли храм, он вошел в него, чтобы поприветствовать Богородицу, а затем вернулся домой, где и узнал о чудесном исцелении дочки.



Предстоятель Вселенской Церкви извлёк из рассказанной им истории следующий урок: «Бывает так, что мы просим о даровании столь необходимой нам благодати, но делаем это вяло, без усилий. Разве так просят о серьезных вещах? Молитва – это борьба, а Господь незримо поддерживает нас в этой борьбе, хоть мы Его, возможно и не замечаем». Понтифик проиллюстрировал свою мысль библейским текстом, в котором «боровшийся с Богом» патриарх Иаков восклицает: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал!» (Быт 28,16). Завершая свой земной путь, мы, оценивая прошлое, тоже можем сказать: «Как же часто мне казалось, что я совершенно один, но это было совсем не так: со мной постоянно был Иисус!», – подвёл итог своей катехезы Папа Франциск.



По материалам Vatican News