Послание Папы Франциска на XXXI Всемирный день больного

Папа Франциск обнародовал Послание на XXXI Всемирный день больного, озаглавленное «’Позаботься о нём’. Сострадание как синодальное врачевание». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отмечает, что недуг, являясь частью жизни, может стать «бесчеловечным», если его переживают в одиночестве, вне заботы и сострадания. Отношение к болезни других людей проливает свет на качество нашего синодального пути, который должен знаменоваться близостью, состраданием и нежностью. Епископ Рима цитирует слова Господа: «Я буду пасти овец Моих. <…> Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю» (см. Иез 34,15-16). Болезни и слабости не исключают нас из Народа Божьего: наоборот, они ставят нас в центр внимания заботливого Бога Отца; верующим нужно учиться у Него, чтобы стать действительно сплочённой общиной, «не заражённой культурой отбросов».

Папа подчёркивает тесную связь между евангельской притчей о Добром самарянине и «многими современными способами отрицания братства». Избитый и ограбленный человек был брошен на дороге, – именно в таком состоянии оказываются многие братья и сёстры, когда им больше всего нужна помощь. Порой «нелегко определить, какие посягательства на жизнь и на её достоинство происходят по естественным причинам, а какие – из-за несправедливости и насилия». Однако любое страдание имеет место в контексте определённой «культуры» и среди её противоречий, на фоне социального неравенства и преобладания интересов немногих. Поэтому «очень важно признать состояние одиночества, покинутости», преодолевая эту жестокость «ещё прежде любой другой несправедливости, ибо – как повествует притча – для её устранения нужен лишь миг внимания, внутренний порыв сострадания». Двое «религиозных» прохожих видят раненого и проходят мимо; третий же, самарянин, заботится о незнакомце, обращаясь с ним как с братом. «При этом он даже не задумывается, что своим поступком изменяет ход вещей и порождает более братский мир», – подчёркивает Святейший Отец.

Мы никогда не готовы к болезни и часто не признаём своего возраста, «боимся уязвимости, а всепроникающая рыночная культура заставляет её отрицать». Поэтому неожиданный приход зла шокирует и поражает. «Случается, что нас бросают ближние либо нам кажется, что это мы должны удалиться, дабы не стать им обузой», – пишет Папа. Именно так возникает одиночество: «Нас отравляет горькое чувство несправедливости, перед которым, похоже, замыкаются и небеса». Действительно, трудно оставаться в мире с Богом, когда наши отношения с другими и с собой разрушены. Поэтому крайне важно, «чтобы вся Церковь соизмеряла себя с евангельским примером Доброго самарянина, становясь настоящим ‘полевым госпиталем’»: её миссия – забота о людях. Все мы хрупки и уязвимы; «все мы нуждаемся в сострадательном внимании, умении задержаться, подойти, исцелить и поднять на ноги». Поэтому болезнь наших ближних – «это призыв, который прерывает безразличие и замедляет шаги тех, кто спешит по своим делам, словно у них нет сестёр и братьев».

Всемирный день больного, подчёркивает Папа, «не только побуждает к молитве и близости к страждущим, но и призван обратить внимание Народа Божьего, учреждений здравоохранения и гражданского общества на новый способ общего пути». Финал притчи о Добром самарянине показывает, что братство, начатое личной встречей, может распространяться и на организованную заботу. «Гостиница, содержатель, динарии, обещание держать друг друга в курсе (см. Лк 10,34-35): всё это побуждает задуматься о служении священников, о труде медицинских и социальных работников, о самоотверженности родственников и волонтёров, благодаря которым добро – ежедневно и в любой части мира – противостоит злу».

По словам Святейшего Отца, годы пандемии COVID-19 усилили нашу признательность тем, кто каждый день трудится во имя благополучия и науки, но также обозначили острый вызов: каждая страна должна активно искать стратегии и ресурсы, «чтобы гарантировать каждому человеку доступ к уходу и фундаментальное право на здравоохранение».

В конце притчи Добрый самарянин просит содержателя гостиницы позаботиться о больном человеке (см. Лк 10,35). Иисус также повторяет это каждому из нас: «Иди, и ты поступай так же», отмечает Святейший Отец, приводя слова энциклики Fratelli tutti: «Притча показывает, как сообщество может быть восстановлено усилиями людей, которые замечают уязвимость других, которые не позволяют строить общество отчуждения, а, напротив, ведут себя как соседи, поднимая и реабилитируя упавших во имя общего блага» (n. 67). Мы созданы для полноты, которую можно обрести лишь в любви, и не можем быть равнодушны к страданию, подчёркивает Епископ Рима и вверяет заступничеству Пресвятой Девы Марии, Болящим исцеления, всех недугующих и тех, кто разными способами заботится о них.