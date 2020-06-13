Послание Папы Франциска на Всемирный день бедных

13 июня обнародовано Послание Святейшего Отца на Четвертый всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября. В этом году его тема вдохновлена словами из Книги Премудрости Иисуса, Сына Сирахова: «К бедному простирай руку твою». Бедность – пишет Папа во вступительной части послания – постоянно приобретает новые формы, которые при любых обстоятельствах требуют внимания: в каждой из этих форм мы можем встретить Господа Иисуса. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Послание Папы состоит из десяти частей, в каждой из которых Святейший Отец останавливается на одном из увещаний Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Она была написана примерно за двести лет до рождения Иисуса Христа и включает в себя многоразличные советы для многообразных жизненных ситуаций, одной из которых и является бедность.

«Бог, Творец, любящий сотворенное, справедлив и промыслителен в отношении всех Своих детей. Однако постоянное упоминание о Боге не отвлекает взгляд автора книги от конкретного человека: напротив, эти две вещи тесно связаны». Об этом говорит и тот фрагмент, из которой взята тема послания: молитва Богу и солидарность с бедными и страждущими неотделимы друг от друга. Поэтому время, посвященное молитве, никогда не может стать алиби для пренебрежения к ближнему, оказавшемуся в трудной ситуации. «Решение позаботиться о бедных, об их многочисленных и разнообразных нуждах, не может быть обусловлено имеющимся временем или частными интересами, пастырскими или социальными бесплотными проектами. Невозможно заглушить силу Божьей благодати ради нарциссической тенденции всегда ставить на первое место самих себя».

Обращать взор на бедных нелегко, продолжает Папа. Встреча с человеком в ситуации бедности провоцирует нас и ставит перед вопросами, побуждая жить евангельской бедностью от первого лица. Мы не можем чувствовать себя «в порядке», в то время как член человеческой семьи оставлен на обочине и превратился в тень. Безусловно, Церковь не может предложить исчерпывающих решений для преодоления бедности, но благодатью Христовой она дает свое свидетельство и делится с другими. Кроме того, она чувствует свой долг быть голосом тех, у кого нет необходимого для жизни.

Предстоятель Вселенской Церкви останавливается на библейском призыве «простирай руку свою»: протянуть руку помощи – это значит проявить близость, солидарность и любовь. В последние месяцы, отмечает Римский Понтифик, мы видели, как многие люди, бросив вызов опасности заражения и страху, простирали руку помощи, чтобы поддержать и утешить. Однако протянуть руку бедному можно только в том случае, если мы сами ощущаем и осознаём, что нуждаемся в чьей-то протянутой руке. Пандемия заставила нас почувствовать именно это: мы испытали ограничения нашей свободы и осознали свои границы.

Далее Святейший Отец цитирует и комментирует конкретные советы, данные в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Не устраняйся от плачущих» и «Не ленись посещать больного». Период пандемии заставил нас изолироваться, так что у нас не было возможности утешить близких и быть рядом с теми, кто страдает. Слово Божие – констатирует Папа – никогда не оставляет в покое и продолжает побуждать к добру.

Не всегда люди простирают руку для того, чтобы помочь бедному. Некоторые «простирают руки, чтобы быстро пробежаться по клавиатуре и переместить некие суммы денег из одной части мира в другую»; другие руки продают оружие, к которому затем будут простирать свои руки те, кто сеет смерть и нищету, передавая оружие даже в руки детей. Есть руки, «передающие смертельные дозы, чтобы обогатиться и жить в роскоши». Наконец, есть руки, которые «устанавливают законы, но сами их не соблюдают». «Мы не можем успокоиться до тех пор, пока эти руки, сеющие смерть, не превратятся в инструмент справедливости и мира для всего мира».

«Во всех делах твоих помни о конце твоем», – добавляет после всех советов автор священной книги. Мы всегда должны помнить о конце и о цели нашей жизни, поэтому целью всякого нашего дела может быть только любовь, пишет в заключение послания Папа Франциск.