Послание кардинала Петрокки участникам конференции, посвящённой концу жизни

Больным с любыми видами патологий необходимо гарантировать «эффективный и целостный терапевтический альянс, а также щедрое и постоянное сопровождение в духовном, психологическом и социальном плане». Такова суть послания, которое архиепископ Аквилы кардинал Джузеппе Петрокки направил участникам конференции на тему «Конец жизни, молчание законодателя и роль регионов». В минувшую субботу встреча проходила в столице итальянской области Абруццо.

«Хорошо известно драматическое состояние, в котором может оказаться пациент из-за длительных и мучительных заболеваний, приводящих к инвалидности. Ситуация становится ещё более удручающей на терминальной стадии, когда больному ставится диагноз неизлечимости, – пишет кардинал Петрокки. – Надлежащим и эффективным образом должен также приниматься во внимание социально-экономический аспект. Согласно евангельскому измерению, необходимо мобилизовать всеобщее самаритянское милосердие, способность проявлять конкретную и всестороннюю близость. Важно, чтобы, принимая заботу, больной не чувствовал себя обузой, но видел реальную близость и признательность своих родных. В этой деликатной миссии нужно помогать семьям и обеспечивать их адекватными средствами».

Кардинал Петрокки пишет о страданиях, которые подводят больного к порогу высшего человеческого предела, и о сложном выборе, который необходимо сделать. Этот выбор, по словам архиепископа Аквилы, «подвергает нас искушению разорвать отношения». Однако речь идёт о специфическом месте, «где нас просят о любви и близости, больше, чем о чём-либо другом, а присущая каждому человеку ограниченность делает всех нас солидарными». И хотя не всегда можно гарантировать излечение от болезни, мы можем и должны всегда заботиться о живом человеке: не сокращая его жизнь, но и не протестуя – безуспешно – против его смерти. В этом направлении движется паллиативная медицина, – подчёркивает кардинал Петрокки. – Она также имеет большое значение на культурном уровне, противостоя всему, что делает умирание более мучительным и полным страдания, то есть подверженным боли и одиночеству».

Что касается определения общих путей, итальянский кардинал отмечает следующее: «В демократических обществах к таким подобным деликатным вопросам нужно подходить спокойно: серьёзно и вдумчиво, с готовностью находить решения, в том числе нормативные, которые были бы приняты наибольшим числом людей».

В конце послания архиепископ Аквилы обращается к фундаментальному учительству Церкви, неоднократно подтверждённому Папой Франциском: «Жизнь исходит от Бога; получив её, человек призван заботиться о ней до конца с помощью Божьей благодати. Поэтому от зачатия до своего естественного конца жизнь представляет собой драгоценный дар, и человек является её хранителем, а не хозяином. С этой точки зрения эвтаназия, как и ассистированное самоубийство, никогда не сможет обрести легитимность», – подчёркивает кардинал Джузеппе Петрокки.



Источник: Vatican News