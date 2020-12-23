Послание Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь

Апостольская нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года она получила информацию из компетентных государственных органов о том, что у архиепископа Тадеуша Кондрусевича нет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь.

Одновременно Апостольская нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича на торжественные рождественские службы с верующими, пастырем которых он является.

Архиепископ Анте Йозич, Апостольский нунций



Источник: Catholic.by