Посетителей Ватикана удивила фигура космонавта на рождественском вертепе

Фигуру космонавта установили на рождественском вертепе на площади Святого Петра в Ватикане, передает агентство Ruptly.

Кроме того, рядом с астронавтом стояла другая фигура, похожая на воина в шлеме. Агентство отмечает, что многие посетители Ватикана были удивлены.

Большинство персонажей вертепа 2020 года были изготовлены в итальянском городе Кастелли, который с XVI века является центром керамического мастерства. Фигуры выполнены из керамики.

Вертеп под названием «Монументальное Рождество» был спроектирован в период с 1965 по 1975 годы студентами и преподавателями института искусств в Абруццо (ранее он носил название художественной школы Ф. А. Груэ).

Фигура астронавта была создана, чтобы отметить высадку человека на Луну в 1969 году. По данным информагентства, скульптуру установили среди классических символов Рождества, таких как Святая Мария, Иосиф, волхвы и ангелы. Также среди фигур, окружающих ясли с младенцем, посетители Ватикана разглядели «мусульманского имама, еврейского раввина, и даже палача (как символ протеста против смертной казни)».

Как пишет The Times, некоторые пользователи соцсетей сравнили фигуру, похожую на воина, с Дартом Вейдером из Lego или с да́леком из сериала «Доктор Кто».

Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств. В Европе кукольные вертепы – непременный атрибут Рождества, их устанавливают рядом с храмами, в витринах магазинов, включают эту сцену в театрализованные представления. Открытие рождественского вертепа в Ватикане и торжественное зажжение огней на ели состоялось вечером 11 декабря. Дерево было доставлено из Словении.

В начале декабря министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что власти республики запрещают поездки по стране в Рождество и на Новый год в рамках усиления мер по борьбе с распространением коронавируса.



По материалам IZ.ru и KP.ru