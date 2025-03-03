Понтифик провел спокойную ночь в больнице

Еще одна ночь Святейшего Отца в больнице прошла мирно. Накануне сообщалось, что состояние его здоровья стабилизируется, хотя ситуация остается тяжелой.

«Папа хорошо отдохнул за ночь», — говорится в кратком заявлении пресс-службы Апостольского Престола, опубликованном 3 марта 2024 года в 8:03 утра по центральноевропейскому времени.

В обнародованном накануне вечером медицинском бюллетене отмечалось, что состояние здоровья Папы Франциска остается стабильным. Понтифику, у которого в пятницу случился изолированный приступ бронхоспазма, больше не требуется искусственная вентиляция легких, а рекомендована только высокопоточная кислородная терапия. Однако, учитывая сложную клиническую ситуацию, прогноз остается осторожным.