Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа

Париж, 10 сентября. Поминальная служба по французскому актеру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в шестом округе Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Накануне в Доме Инвалидов состоялось общенациональное прощание с Бельмондо в присутствии членов его семьи, президента Франции Эммануэля Макрона, членов французского правительства, представителей культуры и спорта. Поток французов, желающих отдать последние почести актёру, не заканчивался до позднего вечера.

El adiós a un grande. Así despide Francia a Jean-Paul Belmondo. Emocionante. pic.twitter.com/jSrtlbCuXX — AP (@altapeli) September 9, 2021

С утра в пятницу у церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая считается старейшей во французской столице, снова собрались сотни людей. Под аплодисменты и возгласы «браво» собравшихся поклонников гроб Бельмондо внесли в храм.

На службу прибыли многие французские актеры. В их числе Ален Делон, которого особенно тепло встретила публика. 85-летний актёр был в чёрных очках и чёрной маске. В какой-то момент он снял маску и сделал приветственный жест рукой. «Один из последних», — сказал в толпе один из поклонников.

Среди присутствующих на службе также актёр Жан Дюжарден, который был очень дружен с Бельмондо, режиссёр Клод Лелуш. Бельмондо получил французскую кинопремию «Сезар» за главную роль в фильме Лелуша «Баловень судьбы».



Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в своём доме в Париже в возрасте 88 лет. Бельмондо — кумир нескольких поколений — снялся в более чем 80 фильмах. Всемирную славу ему принесла картина Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Он играл в фильмах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф (2016 год).