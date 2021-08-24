Польша: епископы просят принять беженцев «белорусского маршрута»

Епископы считают, что отказ помочь беженцам не имеет ничего общего с патриотизмом и с христианством. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Миграционный кризис требует «человеческого и евангельского» ответа, независимо от правовых аспектов: с такими словами к полякам обратились епископы Миграционной комиссии при Польской епископской конференции. Обращение опубликовано в связи с отказом в приеме нескольким десяткам беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые желали пересечь границу со стороны Беларуси. Польские власти не дали им доступа на территорию своей страны, объявив попытку перехода беженцев через границу «провокацией» белорусского правительства: в последние недели в ответ на экономические санкции Евросоюза Беларусь открыла миграционный маршрут к восточным границам Европы.

По словам польских епископов, эти доводы не могут отрицать «международных обязательств в отношении людей, которые просят о защите»: «Власти имеют право предпринимать действия против нелегальной иммиграции, при уважении прав человека, но в то же время следует принимать во внимание основоположную разницу между беженцами – которые покидают страну по политическим, религиозным, этническим соображениям или по причине преследований или войны, — и теми, кто просто хочет нелегально перейти через границу». Заявление епископата подписано президентом Миграционной комиссии монсеньором Кшиштофом Задарко.

Иерархи напоминают христианам о долге узнавать и принимать Христа в чужестранцах: «Равнодушие не может быть подлинно христианским отношением», — утверждают епископы, призывая к «милосердному воображению» для того, чтобы помощь нуждающимся в духе Доброго Самарянина.

Обращаясь в особенности к политическим лидерам и к СМИ, епископы подчеркивают: «Человеческие драмы не могут становиться орудием для пробуждения чувств ксенофобии», тем более когда это происходит во имя неверно понятого патриотизма, принижающего людей других национальностей, культур и религий. «Опасаться других – эио не по-человечески и не по-христиански», — пишут епископы, напоминая, что многочисленные поляки также стали эмигрантами и беженцами во время Второй мировой войны и в период коммунистической власти.

«Отказывать новоприбывшим в их основных правах означает изменять нашей собственной истории и противоречить нашему христианскому наследию», — подчеркивают польские иерархи в конце послания, выражая признательность многочисленным общинам, приходам и гуманитарным организациям, которые несмотря ни на что помогают мигрантам и беженцам. Епископы просят верных оказывать мигрантам материальную помощь и молиться о прекращении того, что становится причиной миграции: войн, несправедливости, гонений и голода.