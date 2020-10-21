Поджоги церквей в Чили: близость и солидарность епископов

Епископские конференции Латинской Америки и Испании выразили близость и солидарность с Католической Церковью в Чили после поджогов в двух храмах Сантьяго-де-Чили, которые произошли в минувшее воскресенье во время массовых манифестаций против правительства. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Мы молимся, дабы Господь излил Свою благодать на чилийский народ и умиротворил сердца тех, кто прибегает к насилию. Да возродится уважение к истине, справедливости и правам человека», – пишут кардинал Хуан Хосе Омелья, президент Епископской конференции Испании, и её генеральный секретарь монсеньор Луис Аргуэльо, вспомогательный епископ Вальядолида. От имени всех поместных прелатов иерархи выражают братскую солидарность к Церкви в Чили «в эти трудные моменты, вызванные различными вспышками насилия, которые обрушились на несколько храмов архиепархии Сантьяго-де-Чили».

Послание о близости к поместной Церкви – в особенности к приходским общинам Ла Асунсьон и Сан-Франсиско-де-Борха – поступило от аргентинских иерархов: президент Епископской конференции монсеньор Оскар Охеа и генеральный секретарь монсеньор Карлос Мальфа взывают в молитве к Богу, дабы Он «даровал мир и социальную дружбу братскому народу». Епископы призывают материнское заступничество Пресвятой Богородицы Кармила, небесной покровительницы Чили, на всех жителей страны и особенно на тех, кто страдает от насилия.

Также епископы аргентинской Патагонии в послании, адресованном чилийским прелатам, выражают единство с верным Народом Божьим «перед лицом актов насилия, разрушающих ценности добрососедства, мира и уважения. Теперь же эти ценности, которых упорно искали и добивались с великой самоотдачей, нарушены и повергнуты в кризис».

Со своей стороны, президент католического епископата Парагвая монсеньор Адальберто Мартинес Флорес напоминает, что «все эти знаки нетерпимости, неуважения и крайнего помрачения, посягающие на достоинство людей и на искреннее выражение их веры, свидетельствует о болезненной отчужденности и жестоких ошибках, которые зло способно породить в сердцах и умах людей, забывших Бога».

Глубоко сожалея о событиях в Чили, также конференция мексиканских епископов – через несколько часов после актов насилия в столице – опубликовала сообщение на своей странице в «Твиттере»: «Храмы – это отличительный знак народа, а их разрушение – это утрата, которая поражает и ранит общество».

Руководство Латиноамериканского епископского совета, решительно отвергая эпизоды насилия в приходах Сантьяго-де-Чили, выражает уверенность, что гражданские власти как можно скорее прояснят «этот акт насилия, который ни в коем случае не может быть допущен, независимо от его причин».

«Мы осуждаем этот и любой другой акт кощунства или осквернения, который угрожает духовной жизни верующих и служению благовестия Церкви, особенно в эти тяжкие времена пандемии, затронувшие всех», – заявляют латиноамериканские епископы.