Подтверждено чудо по ходатайству Иоанна Павла I

Папа Франциск уполномочил Конгрегацию по прославлению святых обнародовать декрет о чудесном исцелении по заступничеству Иоанна Павла I, Епископа Рима, оставшегося в сердцах верующих.

Утром 13 октября Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро и уполномочил Конгрегацию по прославлению святых обнародовать декрет о признании чуда, произошедшего по ходатайству досточтимого Слуги Божьего Папы Римского Иоанна Павла I (Альбино Лучани).

Более десяти лет назад – 23 июля 2011 года – в Буэнос-Айресе чудесным образом была исцелена 11-летняя девочка. По сообщению ватиканского департамента, она страдала острой воспалительной энцефалопатией, злокачественной рефрактерной эпилепсией и находилась в состоянии септического шока из-за бронхопневмонии; клиническая картина была очень тяжёлой и характеризовалась многочисленными ежедневными припадками. Жизнь аргентинской девочки стремительно угасала.

Инициатива обратиться к заступничеству будущего блаженного принадлежала настоятелю столичного прихода, в ведении которого находится больница: родственники маленькой пациентки, местные прихожане и медперсонал отделения интенсивной терапии возносили молитвы об исцелении девочки по ходатайству Иоанна Павла I. 23 июля 2011 года её состояние значительно улучшилось, 25 августа прекратились эпилептические припадки. 5 сентября она была выписана из больницы и вскоре полностью восстановила физическую самостоятельность.

Процесс канонизации Папы Лучани ведётся с 2003 года. После трёх лет епархиальной фазы акты прибыли в Ватикан: Конгрегация по прославлению святых провела тщательную работу над свидетельствами и документами, и дело был завершено в ноябре 2017 года. Подтверждение подлинности чуда, произошедшего в Буэнос-Айресе, стало решающим в процессе беатификации венецианского Папы: дату его официального причисления к лику блаженных вскоре установит Папа Франциск.

26 августа 1978 года, Патриарх Венеции Альбино Лучани, избранный в течение всего одних суток от начала конклава, принял решение называться Иоанном Павлом, объединив в своём имени имена Иоанна XXIII и Павла VI. Его понтификат был одним из самых коротких в истории Церкви: с 26 августа по 28 сентября 1978 года.



Источник: Vatican News