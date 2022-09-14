Подписано Соглашение между Святейшим Престолом и Казахстаном об углублении сотрудничества

14 сентября в Министерстве иностранных дел в Нур-Султане было подписано Соглашение между Святейшим Престолом и Республикой Казахстан, передает Vatican News.

В рамках государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска в Республику Казахстан было подписано Дополнительное Соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года, направленное на дальнейшее углубление сотрудничества между странами.

Со стороны Святейшего Престола документ подписал секретарь по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, а от Республики Казахстан – заместитель премьер-министра и министр иностранных дел г-н Мухтар Тлеуберди.

Новый документ предполагает более широкое применение 2-й статьи двустороннего соглашения 1998 года, облегчающей предоставление виз и видов на жительство зарубежным священникам и монашествующим, которые занимаются пастырским окормлением католиков в Казахстане. Состоящий из преамбулы и восьми параграфов, документ ещё больше укрепляет узы дружбы и сотрудничества, уже существующие между двумя сторонами, отмечается в коммюнике.

Сторонами также была особо подчеркнута важность продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, что является одной из ключевых задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в VII заседании которого принимает участие ватиканская делегация во главе с Папой Римским Франциском.

Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.