Под Новосибирском прошла великопостная встреча катехизаторов Преображенской епархии (+ ФОТО)

С 24 по 26 марта с.г. в Епархиальном реколлекционном центре «Вифлеем», располагающемся в поселке Мочище близ Новосибирска, имела место очередная формационная встреча катехизаторов, организованная Катехетической комиссией Преображенской епархии. Рассказывают сами участники встречи…

В этом Великом посту катехизаторов Преображенской епархии ждали традиционные духовные упражнения, а также цикл докладов на тему: «Сакральная музыка и литургическое пение».

Стоит отметить, что эти реколлекции стали подарочными выходными для мирян, чья работа в приходах — это катехизация детей, взрослых, помощь в проведении «Каникул с Богом» и музыкальное сопровождение Святой Мессы.

Каждая наша встреча — это долгожданная радость общения, возможность побыть вместе не только на молитве и на Мессе, но и за обеденным столом, в кругу близких по духу, давно ставших для нас родной семьёй, братьев и сестер. А еще это возможность познакомиться с новыми членами нашей семьи. Душевная обстановка, атмосфера любви и доверия. И кульминация — Богослужение Крестного Пути, где каждый открыл свое сердце Богу. Всё это наполнило нас благодатью, желанием быть ближе с Богом и друг с другом.

Особо запомнились творческие упражнения, предложенные отцом Войтеком Зиолеком, SJ, настоятелем католического прихода в Томске. Отвечая на вопросы, которые ставит Иисус в разных отрывках Евангелия, мы не просто знакомились, но и больше понимали и открывали для себя друг друга. Мы делились опытом веры, обращения, опытом своих взлетов и падений. И эта искренность стала для нас большой ценностью в познании друг друга.

А ещё было много музыки! Ею начинался и заканчивался каждый наш день. Ею было пропитано все пространство!

Не секрет, что многие приходят в католический храм для того, чтобы послушать красивую музыку, часто сопровождаемую игрой на органе. Некоторые католические храмы сохранились в прежние времена часто благодаря именно тому, что в них были органные залы. Кто-то из этих слушателей остаётся в храме навсегда, понимая, что это его место, здесь ему хорошо, ведь здесь он встретил Бога.

Для нас, катехизаторов, музыка, исполняемая на Святой Мессе, не просто сопровождение молитвы, а способ познать Бога во всей Его полноте.

К нашему счастью на нынешние реколлекции была приглашена сестра Валентина Новаковская, CSA — прекрасный музыкант, замечательный человек, главный редактор литургического песенного сборника «Воспоём Господу», который знают все католики России.

Сестра Валентина рассказала нам о требованиях к богослужебным песнопениям. Поделилась воспоминаниями о кропотливой, но очень интересной работе над созданием русскоязычного сборника. Катехизаторы также имели возможность петь песни в сопровождении автора. Она расширила наше понимание многих моментов для хористов и органистов, и ответила на наши многочисленные вопросы. Благодарим сестру Валентину за щедрость и преданное служение музыке!

Хочется отметить уют и комфорт нового реколлекционного дома в Мочище. Просторный, красивый конференц-зал, достаточное количество комнат, чтобы расположиться комфортно, уютная столовая, в которой мы засиживались до поздней ночи.

Благодарим нашего Владыку Иосифа Верта за заботу о своих катехизаторах!!!

Отдельное спасибо сестре Иоанне Андрущишиной, CSA, за организацию этого мероприятия для нас — тех, кто несёт свое служение в приходах. Благодарим за столь плодотворно проведённое время, за подаренную радость и вдохновение!