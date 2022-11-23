Почему я каждый день хожу на Мессу (мысли светского богослова из Ирландии)

Нужно ли ежедневно ходить на Мессу, если ты не священник и не сестра-монахиня? Нужно ли хотя бы стремиться к этому? Что нам дает ежедневное участие в Мессе? Обо всём этом рассуждает в своем эссе светский богослов из Ирландии Фэйнч Райан.

Стоит ли ходить на Мессу ежедневно?

По правде сказать, ответ на этот вопрос не представляется мне очевидным, тем более, что некоторые преподаватели на факультете богословия, который я закончил, довольно резко выступали против такой практики. «Вы испытываете желание посещать Мессу ежедневно, — говорили они, — но в лучшем случае, это просто благочестивая привычка». Вот такой вынесен приговор. То ли с чувством, которое побуждает нас ходить на Мессу, что-то не так; то ли нам не следует принимать всерьез само это чувство… Собственно говоря, у меня и времени-то не было, чтобы как следует продумать ответ на поставленный вопрос. По крайней мере до тех пор, пока меня не попросили написать эту статью. Я начинал писать ее несколько раз, и всё безуспешно. Опять и опять приходилось отправлять написанные мною страницы в урну. А потом меня осенило. Может быть, вопрос следует сформулировать иначе? Например так: почему нам не нужно ежедневно ходить на Мессу? Почему нам не ходить на Мессу ежедневно, если мы хотим и можем это делать?

Подыскивая рациональные аргументы в пользу ежедневного посещения Мессы, я обратился к документам II Ватиканского Собора. Что говорят эти документы о Евхаристии? Больше всего информации на этот счет я нашел в двух самых важных соборных документах: Конституциях «Lumen gentium» и «Sacrosanctum Concilium». В «Lumen gentium» Евхаристия была названа «источником и вершиной всей христианской жизни». Значит, Евхаристии следует отвести центральное место в общежитии людей, называющих себя христианами. По крайней мере, так было в 60-х годах прошлого века, когда проходил II Ватиканский Собор. Люди, написавшие эти тексты, епископы и богословы, весьма высоко оценивали Евхаристию, следуя целому ряду соображений. Во-первых Евхаристия служит созиданию Тела Христова, во-вторых, ею укрепляются узы единства, связывающие христиан; в-третьих, происходит наше освящение; в-четвертых, Церковь, собравшаяся на Евхаристию, прославляет Бога.

Со своей стороны, посвященная литургии Конституция «Sancrosanctum Concilium», говорит о важности Евхаристии в терминах возобновления завета между Богом и человеком. Весьма выразительным языком констатируется, что «возобновление завета Господня с людьми в Евхаристии безотлагательно привлекает и воспламеняет верных в любви Христовой» (п. 10).

Как кажется, это учение ничуть не противоречит практике ежедневного участия в Мессе. В то время, как у воскресной Мессы – весьма специфическая функция в жизни христиан, поскольку воскресенье – это День Господень, день Воскресения, ежедневная Месса способствует вовлечению верующих в тайну Божию. «Sancrosanctum Concilium» прекрасно говорит об этом, описывая «тайну веры», как то, что побуждает нас «совершенствоваться в единении с Богом и друг с другом, дабы Бог стал, наконец, всем во всём» (п. 48).

Причина, по которой следует ежедневно посещать Мессу

Но почему же тогда мои преподаватели богословия так неодобрительно относились к ежедневному посещению Мессы? Наверное, потому, что ежедневное посещение Мессы может стать привычкой, своего рода автоматизмом, вместо того, чтобы быть «пиком благодати», отверзающим перед нами небесные врата. Вероятно, опыт собственного священнического служения этих преподавателей богословия побудил их сделать именно такие выводы.

Однако же Конституция «Sancrosanctum Concilium» придерживается иного мнения и приводит куда более основательные соображения. В параграфе 48 верующим христианам рекомендуется присутствовать на Мессе не в качестве «посторонних и немых зрителей», но «верно понимая ее через обряды и молитвословия, сознательно, благочестиво и деятельно участвовать в этом священнодействии, поучаться Словом Божиим, подкрепляться трапезой тела Господня, воздавать благодарение Богу, причем не только руками священника, но и вместе с ним, учиться приносить в жертву самих себя».

Это относится ко всем, кто посещает Мессу, безотносительно к их статусу. В то время как рукоположенному служителю отводится особая роль предстояния и руководства, все другие должны быть научены «правильному пониманию обрядов и молитвословий» и полноценно участвовать в литургической целебрации. Все, и священник, и община, отдают себя Богу, чтобы подлинно преобразиться в Тело Христово. В таинстве Крещения все верные становятся сопричастными Христову священству и, следовательно, все участвуют в приношении Евхаристии. Это утверждение звучит невообразимо революционно, однако лишь немногие католики знают о его существовании. И это при том, что данный документ был написан 60 лет тому назад!

Что делает нас христианами?

Месса сама по себе формирует и преображает Народ Божий. Она помогает нам стать христианами. Равно великое значение имеют при этом обе части Мессы – литургия Слова и Евхаристическая литургия. Мы приглашены к внимательному слушанию слова Священного Писания и, я надеюсь, хорошего комментария к нему. Всё это побуждает нас открыться Слову, наставляющему нас ежедневно. А потом мы приглашены трапезовать у алтаря, подкрепляясь Святым Причастием. Регулярно участвуя в Мессе, мы понемногу «превращаемся в христиан».

Месса – это «место», на котором Бог наставляет нас Своим Словом и питает нас Телом Христовым. Месса – это воистину уникальное событие! Возможность ежедневно приходить на Мессу можно только приветствовать, однако здесь необходима определенная осторожность. Интимная близость с Господом может сделать нас самодовольными. Вопрос ведь не в том, как часто мы должны «слушать Мессу», ежедневно или еженедельно. Месса – это живая реальность, это наставление в практике христианской жизни. Мы должны каждый раз готовиться к Мессе и сберегать ее плоды в нашей повседневности. Возможно, нам следует тщательнее проанализировать, достойны ли мы ежедневной Мессы. Однако кто из нас дерзнет назвать себя достойным? Именно участвуя в праздновании Мессы, мы и становимся достойными. Мы погружаемся в изучение деяний Бога в этом мире, приобщаемся к Его актуальному действию. Тем самым ежедневная Месса приносит безмерный по ценности благой плод в жизни каждого христианина.

«Ходить перед Богом»

Однако, оглядываясь на реалии современной Ирландии, невольно задаешься вопросом: как долго у нас еще будет счастливая возможность ежедневно посещать Мессу? В детстве я очень любил Великий Пост как раз потому, что в это время вставал рано и шел вместе с отцом на Мессу. Это было такое особое время, когда мы вдвоем – я и он – шли в утренних сумерках в приходскую Доминиканскую церковь. Из людей, вместе с нами приходивших на раннюю Мессу, постепенно формировалась маленькая община, и я, еще такой юный, тоже чувствовал свою принадлежность к этой общине. Большую часть этой общины составляли взрослые, но были и дети; и община эта была сформирована тем, что мистик и философ Джон Мориарти назвал «наиболее серьезными звуками христианства…, звуками искупленной вселенной…, кап-кап-кап воды, вливаемой в вино, и сухим треском преломляемой тончайшей облатки».

Этот постоянно повторяющийся ритуал напоминал нам тогда, как напоминает и сегодня, что мы, католики, «ходим перед Богом». Для многих наших современников посещать Мессу ежедневно просто не представляется возможным, но тогда следует стремиться ходить на Мессу по будним дням хотя бы время от времени. Войти в тихую церквушку, принять участие в тихой Мессе, послушать чтения дня и понять, что Священная История и Божие призвание – это нечто неизмеримо большее, чем каждый из нас может вместить…

А в заключение – одно предупреждение. Мало толку будет в ежедневном посещении Мессы и ежедневном почитании Святых Даров, если эти практики не побудят нас больше любить нашу семью, наших друзей, а также тех людей, переносить общество которых нам трудно. В людях необходимо видеть члены Тела Христова и относиться к ним с тем же почтением и благоговением, какие мы выказываем Святым Дарам.



Перевод «Сибирской католической газеты»