Почему «Троица» Андрея Рублева так важна для российской интеллигенции

В атеистическом государстве, каким был СССР, произошла своеобразная сублимация, конверсия религиозных чувств: искусство и культура стали предметом поклонения, особым культом.

Рассказывают, что сцену в фильме Андрея Тарковского «Солярис», где появляются «Охотники на снегу» Брейгеля, снимали вовсе не с оригинала картины (и это понятно: оригинал-то висит в Вене), а со специально увеличенной репродукции. Это не помешало советской интеллигенции так в картину влюбиться, не имея из-за железного занавеса ни малейшей возможности увидеть ее вживую, что спустя десятилетия, уже в наши дни, мы наблюдали настоящее паломничество русских туристов на большую выставку Брейгеля в венском Музее истории искусств, породившее даже шутливый мем «Брейгель — наш!».

Примерно такая же история произошла с другим фильмом Тарковского, «Андрей Рублев» (1966), который, как кажется, во многом способствовал особому почитанию именно этого иконописца, возникшему в интеллигентной среде. Конечно, историки искусства и раньше прекрасно осознавали ценность рублевских творений. Первая научная реставрация «Троицы» была проведена усилиями Игоря Грабаря в 1918 году, а в 1929-м икона попала в Третьяковскую галерею как безусловный шедевр. Уже после войны бригады советских реставраторов десятилетиями восстанавливали и иконы, и фресковые росписи в церквях и монастырях от Москвы до Пскова (и продолжают и сегодня свой труд).