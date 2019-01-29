Почему молодые люди сегодня покидают Церковь?

Этот вопрос задал Папе один из журналистов, сопровождавших его в обратном рейсе из Панамы в Рим.

Святейший Отец полагает, что главная причина отдаления молодежи от Церкви – «слабое свидетельство христиан», особенно священников и епископов.

«Когда пастырь выступает предпринимателем или организатором пастырского плана, когда пастырь далек от народа, он не дает свидетельство пастыря. Пастырь должен быть со стадом», — подчеркнул Папа. Если он не находится посреди паствы, люди чувствуют себя сиротами, и это отдаляет их от Церкви.

Но не только пастыри: дурное свидетельство дают и миряне. Среди них «католики-лицемеры, которые ходят на Мессу каждое воскресенье, а потом не платят тринадцатую зарплату, платят ʺчерную зарплатуʺ, эксплуатируют людей, а сами отправляются на Карибы».

Это антисвидетельство, отметил Папа и добавил: «Лучше не говори, что ты католик, если не даешь свидетельство: скажи ʺя получил католическое воспитание, но охладел к вере, я мирской человек и прошу прощения – не смотрите на меня как на образецʺ».



Источник: Vatican News