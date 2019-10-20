По случаю Всемирного дня миссий в соборе Святого Петра отслужена Папская Месса

В третье воскресенье октября в Католической Церкви отмечается Всемирный день миссий. В этом году третье воскресенье второго осеннего месяца пришлось на 20 октября, а его особенностью стало то обстоятельство, что в контексте празднования 100-летнего юбилея опубликования Апостольского послания Папы Бенедикта XV «Maximum illud», посвященного миссионерскому призванию Церкви, Папа Франциск провозгласил Чрезвычайным месяцем миссий весь октябрь. В воскресенье 20 октября Святейший Отец возглавил торжественную Святую Мессу в соборе Святого Петра и произнес проповедь, ключевыми понятиями которой стали слова, содержащиеся в чтениях дня: существительное «гора», глагол «восходить» и местоимение «все».



В начале своей проповеди Папа отметил, что слово «гора» встречается и в первом чтении, в коем прозвучало пророчество Исайи о восхождении на «гору Господню», на которой сойдутся все народы, и в Евангелии, в котором Воскресший Иисус назначил встречу Своим ученикам на горе в «Галилее языческой», т.е. в регионе, населенном различными народами. «Складывается впечатление, что гора – это место, где Богу угодно назначить встречу со всем человечеством. Это место встречи с нами, как это показано в Библии, начиная от Синая и Кармила в Ветхом Завете, и вплоть до служения Иисуса в Завете Новом, когда Он возвещает Заповеди блаженства на безымянной горе, преображается на горе Фавор, умирает на Голгофе и возносится с горы Елеонской. Гора, место великих встреч между Богом и человеком, является также местом, где Иисус провел многие часы в молитве», – констатировал Понтифик. По его словам, символика горы указывает нам на то обстоятельство, что мы призваны приблизиться к Богу и к ближним. Приблизиться как к Всевышнему, в тишине, молитве, отдалив от себя пустословие, так и к ближним, которых мы видим с горы в иной перспективе, чем с условной «равнины»: видим как общность, открывая, что гармоничность красоты приходит только благодаря пребыванию вместе, что ближних нужно не выбирать, а принимать такими, какие они есть, и благодарить за них, и обнимать их. «Гора заключает Бога и ближних в одни и те же объятия, коими являются объятия молитвы. Восхождение на гору возводит нас на высоты, подальше от многих скоропреходящих материальных вещей, приглашает открывать существенное, то, что пребывает: Бога и ближних. Миссия начинается на горе: именно там открывается то, что является самым ценным. В разгар нынешнего миссионерского месяца спросите каждый самого себя: что лично для меня по-настоящему важно? На какие вершины я нацелен?» – призвал верных Предстоятель Католической Церкви.



Слово «гора» в чтениях стоит рядом с глаголом «восходить». «Взойдем на гору Господню», — призывает пророк Исаия. Как заметил Папа, мы родились не для того, чтобы «стоять на земле, довольствоваться мелкими вещами», но чтобы достигать высот, чтобы встретить на высотах Бога и ближних. А для этого необходимо выходить и восходить, необходимо оставить «горизонтальную жизнь», преодолеть «гравитацию эгоизма», осуществить «выход из себя самого». Всё это требует усилий, но это единственный способ «увидеть всё в истинном свете», ведь только с высоты открывается по-настоящему красивая панорама. «И подобно тому, как невозможно взойти на гору, если мы нагружены многими вещами, так и в жизни следует сбросить бремя лишнего. В этом также заключается секрет миссии: отправиться, оставить, чтобы возвещать, а для этого надлежит от кое-чего отказаться. Отказаться от того, что ожесточает сердце, делает его равнодушным, от того, что замыкает нас в самих себе. Отказаться от ненужных вещей, которые затягивают нас в водоворот служения себе, отнимая нас у Бога и других людей. Мы можем спросить самих себя: а как обстоит дело с моим восхождением? Умею ли я отказываться от тяжелого и ненужного груза мирского ради того, чтобы взойти на гору Господню?» – сказал Святейший Отец.



Далее он обратил внимание на тот момент, что если символ горы напоминает о чем-то, что является самым важным, а глагол «восходить» указывает, как следует достигать этого, то третье сопряженное с первыми двумя понятие «звучит весьма выразительно». Во всех чтениях фигурирует местоимение «все». Обо «всех народах» говорит Исаия, о «всех народах» речь идет в Ответном псалме, Бог желает, «чтобы все люди спаслись», как пишет об этом святой апостол Павел Тимофею, а Иисус призывает апостолов «сделать учениками все народы». Бог хорошо знает, как охотно мы произносим «мой» и «наш»: «наши люди», «наше сообщество»…, а потому без устали повторяет «все». «Все, потому что никто не является исключенным из Его сердца, из Его замысла Спасения, все, чтобы наше сердце было способно проникнуть за обусловленные эгоизмом человеческие границы… Все, ибо всякий человек является бесценным сокровищем, а смысл жизни состоит в том, чтобы дарить другим это сокровище. Вот в чём заключается миссия: восходить на гору, чтобы молиться за всех, и сходить с горы, становясь даром всем. Подниматься и сходить: христианин, следовательно, всегда находится в движении, всегда выходит наружу», – подчеркнул Преемник Святого Петра, заметив, что каждый день мы встречаемся с очень многими людьми, но нам следует спросить самих себя: а выходим ли мы им навстречу?



Святейший Отец подчеркнул, что в то время, как обычные люди постоянно ожидают чего-то от других, «христианин сам идет к другим». Свидетель Иисуса Христа «никогда не считает себя заслуживающим благодарности со стороны ближних», но «ощущает себя должником любви к тем, кто еще не познал Господа». «Свидетель Иисуса сам устремляется навстречу всем людям, а не только своим, своей маленькой группке. Иисус говорит также тебе: Иди, не упускай шансов для миссии! Брат, сестра, Господь ждет от тебя того свидетельства, которого никто другой не в состоянии дать на том месте, которое занимаешь ты», — указал Понтифик и продолжил свою мысль: «С каким поручением Господь посылает нас ко всем людям? С одним и очень простым: сделайте их учениками! Причем Его учениками, а не нашими учениками. И Церковь хорошо делает это лишь тогда, когда сама живет как ученица. Ведь настоящий ученик ежедневно следует за Учителем и разделяет с ближними радость ученичества, не завоевывая или принуждая их, но лично свидетельствуя им».



«Мы здесь находимся для того, – подвел итог Папа Франциск, – чтобы свидетельствовать, благословлять, утешать, помогать подниматься, делать видимой красоту Иисуса. Так будем же мужественны, Бог ожидает от нас немалого! Господь испытывает своеобразную тоску по тем людям, которые еще не познали Его, которые еще не стали любимыми детьми Отца, братьями и сестрами, за которых Он отдал Свою жизнь и которым ниспослал Святого Духа. Хочешь ли ты утолить эту жажду Иисуса? Так иди же с любовью иди ко всем людям, потому что твоя жизнь – это имеющая великую ценность миссия: не тяжкое бремя, которое ты обязан влачить, а дар».



По материалам Vatican News