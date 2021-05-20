По случаю Года святого Игнатия Папа поздравил иезуитов с возобновлением испанской версии La Civilta’ Cattolica

Папа Франциск поздравил иезуитов с возобновлением публикации журнала La Civilta’ Cattolica на испанском языке после перерыва в связи с пандемией и по случаю Года святого Игнатия, в который Общество Иисусово отмечает 500 лет обращения святого Игнатия Лойолы. Журнал выходил на испанском языке в печатном и в цифровом формате.

«Ваш журнал — единственный в своем роде, — пишет Папа. — Это не столько журнал, сколько подлинный духовный, общинный и интеллектуальный опыт».

«Плывите, страстно и решительно налегайте на весла в лодке Петра, как добрые иезуиты. Гребите своим пером, вступайте в диалог со всеми, устремляясь к открытому морю, — пишет Святейший Отец. – Особенно в это время кризиса своими размышлениями вы предоставляете в распоряжение всего человечества Евангелие Царства Божьего, спасительный ресурс для нашей эпохи».

Журнал итальянских иезуитов La Civilta’ Cattolica, который выходит в печать после предварительного одобрения со стороны Госсекретариата Ватикана, с 2017 года публикуется и на других языках. В настоящее время он выходит уже на 8 языках – последним из них стал русский.

Испанская версия La Civilta’ Cattolica будет выходить только в цифровом формате. Издание вверено иезуитам, проживающим на Вилле Мальта в Риме. Они будут работать в тесном сотрудничестве с культурными и церковными реалиями в Испании и Латинской Америке. Доступ ко всем публикациям – в том числе из номеров журнала, выходивших до пандемии, — теперь будет бесплатным, а для осуществления проекта его авторы доверились Божественному провидению, надеясь на поддержку благотворителей.



Источник: Vatican News