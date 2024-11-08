Петербургскому католическому приходу вернут историческое здание

Власти Санкт-Петербурга безвозмездно передадут историческое здание в Ковенском переулке католическому приходу Божией Матери Лурдской. Соответствующее распоряжение появилось на городском сайте комитета имущественных отношений, сообщает «Благовест-инфо».

«Передать безвозмездно в собственность религиозной организации нежилое здание, расположенное на территории объекта культурного наследия федерального значения ‘Церковь римско-католическая Нотр-Дам де Франс’», – отмечается в документе.

По данным публичной кадастровой карты, здание, которое получит приход, является нежилым и располагается по соседству с церковью Лурдской Богоматери. Площадь дома причты составляет 428,1 кв.м.

С просьбой передать церкви здание в Ковенском переулке приход обратился в октябре. В заявлении пояснялось, что дом причта строился одновременно с храмом в 1909 году и предназначался для деятельности общины, воскресной школы и канцелярии.

Сейчас здание сохранило свои функции. Предполагается, что они не изменятся и после передачи в собственность.



(Фото — «Яндекс. Панорамы»)