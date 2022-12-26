Первый русский епископ-католик: Рождество всегда лучше праздновать дважды

Христиане, пользующиеся григорианским календарем, 25 декабря отмечают Рождество Христово. В день праздника вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин – первый в истории русский священник, назначенный Папой Римским епископом в России – рассказал РИА Новости о рождественских традициях и праздничном столе российских католиков, дальних «рождественских паломничествах», в которые верующие пускались в советские времена, а также о том, празднуют ли католики России Рождество вместе с православными и с какими чувствами они встречают праздник в 2022 году.

– Владыка, сложно ли отмечать Рождество 25 декабря в стране, которая привыкла к тому, что его отмечают двумя неделями позднее?

– О сложностях, наверное, не стоит говорить, потому что в стране, где есть религиозная свобода, никто не ограничивает прав верующих, праздновать не сложно. Но, конечно, есть определенные неудобства, если наши праздники выпадают на рабочие дни. В этом году Рождество приходится на воскресенье, поэтому часть этих сложностей отпадает. В другие годы, конечно, когда Рождество – это рабочий день, многим людям сложно участвовать в богослужениях: приходится подстраиваться на работе, брать выходные – эти вопросы наши единоверцы решают в индивидуальном порядке. В любом случае, физически не все могут участвовать в ночном богослужении, потому что потом сложно добраться до дома.

Конечно, в России празднуют прежде всего Рождество по юлианскому календарю, но при этом все знают, что у католиков и других христиан, живущих по календарю григорианскому, Рождество 25 декабря.

– Как отмечали католики Рождество до распада СССР и того, как стало возможно исповедовать веру открыто?

– Конечно, ситуация была совершенно другой. Люди хранили, исповедовали и передавали веру из поколения в поколение практически исключительно в семейном кругу. Были и периоды, когда даже это было небезопасно. Если речь идет о России, то у нас до 1991 года действовали непрерывно только два храма: святого Людовика на Лубянке в Москве и Лурдской Божией Матери в Ковенском переулке в Санкт-Петербурге – тогдашнем Ленинграде. Туда приходили те, кто мог. Другие, если была возможность, старались ехать в западные регионы Советского Союза, где были храмы – может быть, не в само Рождество, но в новогодний период, в выходные. Ну а большинство, конечно, праздновало Рождество в семейном кругу.

– Такие поездки, наверное, можно назвать паломничеством?

– Да, это могло быть паломничеством в несколько сот и даже тысяч километров. Среди моих знакомых есть люди, которые ездили в Прибалтику, в западную Белоруссию – туда, где были действующие католические храмы.

– Поздравляют ли католиков на 25 декабря с Рождеством православные христиане? А 7 января – наоборот?

– Да, несомненно. Мы получаем поздравления не только от священноначалия и духовенства Православной Церкви и от гражданских властей, но также и от многих людей разных вероисповеданий. В свою очередь, и мы, католики, поздравляем их с основными праздниками.

– Встречается и такое мнение, что в России католики празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января. Можно ли так сказать?

– Можно. Всегда лучше праздновать два раза, чем ни разу. У нас много смешанных – в конфессиональном смысле – семей. Поэтому, конечно, мы как пастыри всячески поощряем то, чтобы люди помнили друг о друге и разделяли радость праздников. Естественно, это касается прежде всего Пасхи и Рождества.

Вспоминаю своих родных: наша семья тоже была смешанной, и мы праздновали Рождество дважды и поздравляли друг друга. Конечно, в «католические» даты праздник отмечается более скромно, ведь восточные христиане его еще только ожидают его и держат пост. Зато в «православную» дату совместное празднование приумножает радость.

– Какие собственные рождественские традиции сложились у российских католиков за последние 30 лет, когда этот праздник стало возможным отмечать открыто? Есть ли такие, которых нет ни у кого из зарубежных единоверцев?

– Это сложно категорировать. Когда говорят о католическом Рождестве, всегда имеется в виду какой-то фрагмент: не может быть одинаковых традиций у католиков в Австралии, Аргентине, Германии, Франции, России, Африке. Как-то сопоставлять со всеми остальными и вычленять что-то, на мой взгляд, не совсем правильно. Могу сказать, что наши традиции связаны прежде всего с традициями тех народов, из которых происходило первое поколение нашей возрождающейся Церкви – это поляки, немцы, литовцы, западная Белоруссия и Украина, где сильно было влияние польской культуры. Но не только: входят и элементы из средиземноморских стран, Италии и Испании. И, несомненно, в России есть влияние русской культуры и восточной христианской традиции. Трудно подвести все это под единую черту, потому что строгих канонов и предписаний нет, и, особенно если речь идет о семейных традициях, у каждого складывается свой круг таких традиций и обычаев. Из распространенных обычаев – у нас в домах к Рождеству ставят елки и рождественские вертепы, которые стараются делать всей семьей, собственными руками. Они могут быть маленькие или покрупнее, а в храмах мы ставим большие вертепы.

Празднование Рождества у нас начинается с Сочельника 24 числа. Когда наступает вечер, за столом собирается семья, друзья и близкие. Мы преломляем специальный рождественский хлеб – облатки. Во многих домах делают сочиво (кутью).

В Сочельник есть широко распространенная традиция двенадцати разных блюд без мяса. Не все ее придерживаются, но о ней часто можно услышать. Многие говорят, что это число выбрано по числу апостолов, но главное – то, что это обычно блюда без мяса, потому что праздничный рождественский обед уже проходит после рождественской службы. Там уже кто во что горазд: готовят индейку, мясо, вспоминают домашние традиции. А в Сочельник – рыба, овощи. Очень сильно это зависит от региона, где разные блюда воспринимаются как рождественские.

– Это как-то связано с Рождественским постом?

– В латинской традиции, строго говоря, Рождественского поста не существует. У нас есть время Адвента, радостного ожидания Рождества, который длится четыре недели. Вообще в гастрономическом плане у нас не жестких требований и сложившихся канонов. Но есть традиция: накануне больших праздников и торжеств не принято есть мясо.

– Делегация верующих из России в этом году встретилась с Папой Франциском на межрелигиозном форуме в Казахстане. Как она прошла? Оправдались ли надежды на нее, и какие напутствия передал российским верующим и россиянам в целом понтифик?

– Правильнее сказать: представители Католической Церкви в России участвовали в этом событии. Это обычное явление. По крайней мере, с визита Папы Иоанна Павла II в Польшу в 1991 году: верующие из России, как и из других разных стран, участвуют в богослужениях во время визитов понтифика в соседние страны. Когда Папа приезжал в свое время в Прибалтику, на Украину, в Казахстан – всегда в таких событиях участвовали и группы паломников из России. В этот раз был форум, в котором Папа принимал участие, была торжественная месса, и паломники из России принимали участие в этом богослужении.

Отдельных встреч Папы с российской группой паломников не было, ее и не предполагалось. Была встреча с духовенством, монашествующими и семинаристами: она предназначалась, конечно, в первую очередь для Церкви Казахстана и других стран Средней Азии, но и наши пастыри были на эту встречу приглашены.

На ней Папа обращался непосредственно к Католической Церкви этого региона. И на этой встрече, конечно, уже обращалось внимание – не Папой, а нами, участниками – на то, что многое, что говорилось в отношении Католической Церкви в Казахстане и Средней Азии, мы воспринимали как адресованное также и нам. Потому что по многим параметрам – и исторически во времена гонений и возрождения, и с точки зрения того, что мы составляем меньшинство в обществе, – слова Папы Франциска напрямую относились и к католикам в России. Этот текст опубликован на сайте Конференции католических епископов России, с ним можно ознакомиться.

Конечно, встреча с Папой и молитва с ним для участников – важное событие и больше переживание, и особенно в связи с тем, что месса совершалась на русском языке и слова папы переводились на русский, нам все это было особенно близко. Конечно, мы в России воспринимаем слова Папы, и плоды его визита выражаются в наших размышлениях над значением его слов.

– В 2022 году праздник омрачен продолжающимися боевыми действиями. Будут ли в это Рождество католики возносить особые молитвы о мире? Есть ли специально составленные их тексты?

– Мы празднуем Рождество и другие праздники не только тогда, когда все хорошо, все вокруг мирно и благополучно. Да, мы все находимся в ситуации драматических событий, которые нас непосредственно затрагивают. Конфликт и страдания – не где-то далеко, поэтому по-человечески мы приближаемся к этому празднованию страдающими и израненными. Но праздник не ограничивается человеческим измерением: нам, людям, необходимо праздновать божественную тайну пришествия в этот мир Христа – Спасителя, поэтому на суть самого празднования внешние обстоятельства не оказывают решающего значения и влияния. Конечно, с болью о страданиях и с зовом о мире, но все-таки и с радостью в душе о том, что Христос воплотился, что Он приносит спасение людям и способен преобразить нашу жизнь, с надеждой, что Он поможет нам в наших трудностях, слабостях и проблемах – мы празднуем Рождество так, как и положено.

Мы постоянно молимся о мире – у нас в течение года было несколько дней, когда мы усиленно молились о прекращении кровопролития, о достижении мира и установлении справедливого и безопасного для всех миропорядка. Церковь перед Святыми Дарами молилась о мире, призывала покровительство Пресвятой Богородицы.

Конечно, мы понимаем, что для достижения мира необходимы добрая воля и усилия всех сторон конфликта. В этом плане от нас не слишком много зависит. Но как верующие мы понимаем, что мир – это прежде всего дар от Бога. Особых молитв о мире именно на Рождество у нас нет, нет. Несомненно, мы будем молиться о мире во время молитвы верных, наверняка каждый из наших верующих придет с зовом в сердце о мире.

Сама атмосфера Рождества и его история таковы – при рождении Христа ангелы возвестили: «Слава в вышних Богу, и на земле мир людям Его благоволения!». Мы молимся не только о мирном небе над головой, но и о мире в сердцах и душах, потому что настоящий мир начинается внутри нас. И, конечно, чтобы мы, верующие, добрыми делами, милосердием, состраданием, смирением, укреплением наших традиционных христианских ценностей, прославляли Бога и добром делились со всеми людьми.

– Возможно, какие-либо гуманитарные акции благотворительной службы «Каритас», епархий или отдельных приходов запланированы на Рождество?

– Акций ежегодно проходит достаточно много, это традиционное уже действие. Во-первых, оно заключается в том, чтобы пригласить наших верующих чем-то поделиться и пойти на помощь к тем, кто нуждается. Поэтому каждый год во время Адвента у нас есть самые разные гуманитарные акции: сбор продуктов питания, информации об одиноких людях, семьях, которые нуждаются, и об оказании помощи этим людям. Наши верующие и по приходам, и через организацию «Каритас», и неформально со знакомыми и соседями стараются конкретно проявить свое милосердие.

– Чего бы вы как епископ могли пожелать на Рождество России, своим единоверцам и христианам других конфессий – что, на ваш взгляд, для всех будет самым важным в этот праздник и в наступающем году?

– Как пастырь и как верующий человек я прежде всего желаю всем людям благословения Божьего, потому что только наших собственных сил и благих намерений никогда не будет достаточно, и Божье благословение – это то, в чем мы нуждаемся. В нынешних обстоятельствах, наверное, как никогда актуально звучат пожелания мирного неба над головой и истинного мира в сердце. Крепости духа, смирения, выдержки в трудностях, и сохранения живой веры и надежды, что любовь восторжествует над ненавистью, правда над ложью, прощение над обидой, а примирение – над враждой.



Источник: РИА Новости

Фото: Ольга Хруль