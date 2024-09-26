Начался первый исторический визит Папы Римского в Люксембург (+ ФОТО)

Утром 26 сентября начался 46-й апостольский визит Папы Франциска, на этот раз в сердце Европы, сообщает Vatican News.

В десять утра самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в Люксембурге, столице Великого Герцогства Люксембург, где состоялась приветственная церемония. Утром также прошли институциональные встречи: с Великим герцогом, премьер-министром, гражданскими властями и дипломатами.

Отметим, что это первый визит Епископа Рима в Великое Герцогство за всю историю дипломатических отношений между Св. Престолом и Люксембургом.

Во второй половине дня Папа посетит кафедральный собор Нотр-Дам и встретится с местной католической общиной.

Уже вечером он отправится в Бельгию, где пробудет до воскресенья 29 сентября и в ходе визита в страну встретится с гражданским сообществом, церковной общиной, со студентами и академическим сообществом.

Кульминацией апостольской поездки станет воскресная Святая Месса, после которой Папа вернется в Рим.