Первый день торжеств в Новосибирске: Святая Месса, свидетельства, концерт… (+ ФОТО)

Святую Мессу 9 октября 2021 года — в первый день проходящих в Новосибирске торжеств, приуроченных к 30-летию восстановления структур Католической Церкви в России — возглавил архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, а проповедовал на ней ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель.

Владыка Клеменс начал свои размышления, процитировав сказанные 43 года назад слова первого в истории Папы из социалистической страны: «Не бойтесь!», сосредоточившись затем на комментировании слов Христа из Евангелия: «Блаженны слушающие слово Божие и исполняющие его». Возможность невозбранно слушать слово Божие есть у нас уже 30 лет, но каждому из нас следует задаться вопросом: «Как именно я слушаю Слово? Как его исполняю? Достаточно ли благодарю за саму возможность свободно и беспрепятственно слушать его?».

По окончании Мессы присутствующие совершили адорацию Пресвятых Даров и прочитали хором благодарственную молитву за дарованные нам 30 лет религиозной свободы.

Вся вторая половина дня была отдана выступлениям «свидетелей возрождения»: отца Алексея Баранникова (Новокузнецк), монахини Дарьи Коноваловой, SNMP (Ангарск, Иркутская область) и умудренных опытом мирянок Софьи Лыковой (Пенза) и Татьяны Шапошниковой (Владивосток).

Выступавшие, представлявшие самые разные уголки нашей необъятной родины, рассказали о том, как они пришли к вере и нашли свой путь в Католическую Церковь; о том, что разворачивалось на их глазах, в чём участвовали они сами, что они видели и переживали на том участке пути религиозного возрождения, который довелось пройти им лично; о собственном опыте жизни в католической общине и своем видении перспектив развития этих общин.

Выступил также член Совета директоров благотворительного фонда Renovabis Бурхардт Ханеке, отвечающий за координацию проектов. Господин Ханеке рассказал об организации, которую он представляет.

Задачей благотворительного фонда, основанного католиками Германии, является помощь церковному возрождению и развитию, как и содействие прогрессу общества в целом. Ныне проекты Renovabis успешно реализуются в 29 странах, включая и Россию. Вклад этой организации в восстановление полноценной церковной жизни в нашей стране трудно переоценить. Выступавший отметил, что контакты фонда с Католической Церковью в России носят глубокий и долговременный характер, и заверил, что необходимая российскому католичеству помощь будет оказываться и в дальнейшем.

Завершился же первый день праздника концертом, который дал хор Кафедрального собора Преображения Господня Soli Deo Gloria под управлением регента Валерии Беляевсковой.



Фотохроника первого дня — в галерее от ТВ Кана: