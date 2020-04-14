Первым священником, умершим в Риме от COVID-19, стал 78-летний специалист в области Священного Писания

Первым католическим священником, скончавшимся в Риме от коронавируса, стал, по всей видимости, 78-летний Мигель Анхель Табет. Двое других священников, живших в одном с ним здании, находятся в больнице. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Отец Мигель умер 8 апреля после пребывания в отделении интенсивной терапии в Биомедицинском университете Рима. Он был почетным профессором в области Священного Писания и истории экзегезы Папского университета Святого Креста.

Опасным вирусом оказались инфицированы два других профессора университета Святого Креста. 82-летний епископ Карраско де Паула сейчас находится в отделении интенсивной терапии. В 2010-2016 годах он занимал пост президента Папской академии защиты жизни и по воле Бенедикта XVI был возведен в епископский сан. Также госпитализирован вице-ректор университета священник Рафаэль Мартинес.

Все трое жили в резиденции прелатуры «Опус Деи» в Риме. Остальные обитатели этого здания помещены на карантин сроком на две недели, но пока что ни у кого из них не обнаруживается симптомов респираторного заболевания.

Мигель Анхель Та́бет родился в Каракасе, Венесуэла, в 1941 году. Профессором университета Святого Креста был с 1984 года. Он преподавал древнееврейский язык, экзегетику, библейскую герменевтику, был автором ряда книг на испанском и итальянском языке о жизни Христа, ранней Церкви и Ветхом Завете. По свидетельству студентов, отец Табет отличался прекрасным чувством юмора и всегда умел рассмешить своих собеседников.

По данным министерства здравоохранения Италии, в регионе Лацио, центром которого является Рим, на 9 апреля насчитывалось 4266 заболевших коронавирусом. 8 апреля в Ватикане сообщили, что еще один сотрудник Святого Престола заразился COVID-19, навещая больных родственников в другом регионе Италии, и теперь находится на карантине за пределами Рима. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Ватикане составило 8 человек. Двое из них госпитализированы.

Как пишет орган итальянского католического епископата «Avvenire», жертвами новой болезни стали уже 96 священников, в основном на севере страны. В их число вошел и 60-летний Джоаккино Базиле, который умер от коронавируса 4 апреля в нью-йоркской больнице.