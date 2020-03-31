Первым католическим священником, умершим от COVID-19 в США, стал 49-летний уроженец Мексики

Священник из Бруклина скончался вечером 27 марта от коронавируса. 49-летний Хорхе Ортис Гарай стал первой жертвой новой болезни среди католических священников США. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

24 марта Бруклинская епархия сообщила, что клирик церкви Святой Бригитты, где отец Хорхе был настоятелем, заразился коронавирусом. В тот же день на странице прихода в «Фейсбуке» появилась информация, что Ортис «находится под наблюдением в больнице». Прихожане просили молиться за выздоровление настоятеля.

Но уже чрез три дня, 27 марта, на той же странице было опубликовано следующее заявление: «Со скорбью в сердце сообщаем о смерти нашего дорогого пастыря, отца Хорхе Ортиса Гарая. Просим молитв о его вечном упокоении. Просим также сугубо молиться о его родителях и родственниках, потерявших человека, который был так любим семьей, общиной и многими людьми во всей стране».

Хорхе Ортис Гарай родился в Мехико. В 18 лет он вступил в общину «Пути неокатехумената», в 2004 году в Ньюарке был рукоположен во священника, служил на приходах в штате Нью-Джерси и Нью-Йорке. В 2019 был назначен настоятелем прихода Святой Бригитты.

Первым католическим церковнослужителем, умершим в США от новой болезни, стал, насколько известно, диакон-францисканец Джон-Себастиан Лэйрд-Хаммонд. Он скончался 20 марта.