Первое Причастие в приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии города Кемерово (+ФОТО)

В большинстве приходов Преображенской епархии богослужения до сих пор проводятся без физического присутствия народа Божия. Одной из первых католических общин Западной Сибири, в которой Святая Месса была совершена с ограниченным участием верных, стал приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в городе Кемерово. В торжество Пресвятых Тела и Крови Христа (14 июня) четверо юных прихожан, Кирилл, Владимир, София и Милена, приняли свое Первое Причастие.

«В этот день они так красиво одеты! Но самое важное – чистое и красивое сердце, приглашение в свою жизнь Бога. (…) Сегодня важный день не только для детей и их родителей, но и для всей нашей общины», – сказано в заметке об этом событии на приходском сайте.

Редакция СКГ присоединяется к поздравлениям в адрес Кирилла, Владимира, Софии и Милены, а также поздравляет всех католиков столицы Кузбасса, которые в эти дни отмечают свой престольный праздник!

Фото с сайта «Католики Северного Кузбасса»