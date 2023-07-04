Патриарший экзарх всея Беларуси встретился с посланником Папы Римского

В Минском епархиальном управлении 30 июня состоялась встреча Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина со специальным посланником Папы Римского, префектом Дикастерии по делам Восточных Церквей архиепископом Клаудио Гуджеротти и апостольским нунцием в Республике Беларусь архиепископом Анте Йозичем, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный портал Белорусской Православной Церкви.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия Белорусской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь.

Также Клаудио Гуджеротти встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, сообщает БЕЛТА.

«Основными темами переговоров стали текущая ситуация в Евразийском регионе и в мире в целом, сотрудничество Беларуси с Ватиканом в многосторонних форматах, двусторонние отношения и контакты на различных уровнях со Святым Престолом, — проинформировали в МИД. — Подтверждена взаимная нацеленность на дальнейшее развитие белорусско-ватиканского сотрудничества, а также укрепление межконфессионального диалога, мира и согласия».

Архиепископ Гуджеротти прибыл в Беларусь в качестве специального посланника Папы Римского Франциска для участия в празднованиях, посвященных 25-й годовщине Коронации иконы Будславской Божьей Матери.