Патриарх Кирилл поздравил глав инославных Церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов посланий – Папа Римский Франциск, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.

В поздравлении говорится:

В эти светлые дни мы вновь приобщаемся к дивной и непостижимой тайне Боговоплощения, воздаем хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому, которая открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него (1 Ин. 4. 9).

В нынешний непростой период истории наш общий долг – противостоять разделениям и сугубо молиться Спасителю о водворении мира среди народов земли, через совершение добрых дел прославляя имя Христово.

Желаю Вам крепости сил и обильной помощи Божией в Вашем дальнейшем высоком служении.

С любовью о Христе Родившемся,

+КИРИЛЛ,

Патриарх Московский и всея Руси



Источник: Служба коммуникации ОВЦС