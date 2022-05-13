Патриарх Иерусалимский принял великого магистра ордена Гроба Господнего кардинала Филони

Патриарх Иерусалимский принял великого магистра ордена Гроба Господнего кардинала Филони

Май 13, 2022

Великий магистр Рыцарского ордена святого Гроба Господнего Иерусалимского кардинал посетил 10 мая Патриарха Иерусалимского Феофила. Во время визита в Иерусалимскую патриархию кардинала Филони сопровождал латинский патриарх Иерусалима и Великий приор Ордена Гроба Господнего архиепископ .

В приветственной речи Патриарх подчеркнул важность диалога и сотрудничества между православной и католической общинами Святой Земли, столь важного для сохранения христианского присутствия в регионе. Патриарх Феофил и кардинал Филони обменялись дарами, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный сайт Иерусалимского патриархата.

После визита в патриархат состоялся торжественный вход нового Великого магистра в . Папа Франциск назначил кардинала Филони Великим магистром ордена в декабре 2019 года, однако из-за пандемии коронавируса церемония входа в несколько раз откладывалась. Войдя в храм, кардинал Филони совершил там торжественную мессу.

Фернандо Филони много лет провел на дипломатической службе Святейшего Престола, был апостольским нунцием в Ираке и на Филиппинах. C 2011 и до назначения Великим магистром Ордена Гроба Господнего кардинал Филони возглавлял ватиканскую конгрегацию евангелизации народов.

Рыцарский орден святого Гроба Господнего Иерусалимского – католический орден, сувереном которого является Папа Римский. Штаб-квартира ордена находится в римском Палаццо делла Ровере. На сегодня орден насчитывает более 28 000 рыцарей и кавалерственных дам по всему миру, среди них – члены многих королевских фамилий. Орден действует и в России – в 2010 году архиепископ был назначен великим приором делегатуры Ордена Гроба Господнего. В соответствии с декретом от 4 февраля 2011 года делегатуру Ордена возглавил магистерский делегат, председатель общероссийского движения «Католическое наследие» Ярослав Терновский. В 2020 году декретом великого магистра российская делегатура получила более высокий статус лейтенантства.

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