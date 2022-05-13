Патриарх Иерусалимский принял великого магистра ордена Гроба Господнего кардинала Филони

Великий магистр Рыцарского ордена святого Гроба Господнего Иерусалимского кардинал Фернандо Филони посетил 10 мая Патриарха Иерусалимского Феофила. Во время визита в Иерусалимскую патриархию кардинала Филони сопровождал латинский патриарх Иерусалима и Великий приор Ордена Гроба Господнего архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла.

В приветственной речи Патриарх Феофил III подчеркнул важность диалога и сотрудничества между православной и католической общинами Святой Земли, столь важного для сохранения христианского присутствия в регионе. Патриарх Феофил и кардинал Филони обменялись дарами, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный сайт Иерусалимского патриархата.

После визита в патриархат состоялся торжественный вход нового Великого магистра в Храм Гроба Господня. Папа Франциск назначил кардинала Филони Великим магистром ордена в декабре 2019 года, однако из-за пандемии коронавируса церемония входа в храм Гроба Господня несколько раз откладывалась. Войдя в храм, кардинал Филони совершил там торжественную мессу.

Фернандо Филони много лет провел на дипломатической службе Святейшего Престола, был апостольским нунцием в Ираке и на Филиппинах. C 2011 и до назначения Великим магистром Ордена Гроба Господнего кардинал Филони возглавлял ватиканскую конгрегацию евангелизации народов.

Рыцарский орден святого Гроба Господнего Иерусалимского – католический орден, сувереном которого является Папа Римский. Штаб-квартира ордена находится в римском Палаццо делла Ровере. На сегодня орден насчитывает более 28 000 рыцарей и кавалерственных дам по всему миру, среди них – члены многих королевских фамилий. Орден действует и в России – в 2010 году архиепископ Павел Пецци был назначен великим приором делегатуры Ордена Гроба Господнего. В соответствии с декретом от 4 февраля 2011 года делегатуру Ордена возглавил магистерский делегат, председатель общероссийского движения «Католическое наследие» Ярослав Терновский. В 2020 году декретом великого магистра российская делегатура получила более высокий статус лейтенантства.