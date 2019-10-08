Патриарх Грузии надеется на помощь Германии в решении конфликтов в Закавказье

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II надеется, что Германия окажет содействие в урегулировании конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, передает «Благовест-инфо».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли в Грузию с официальным визитом 6 октября. Встреча Штайнмайера и Патриарха Илии II состоялась 7 октября.

«Во всем мире существует много проблем, в том числе в Грузии. Самая болезненная и большая проблема – это территориальная целостность… Мы считаем, что у Германии есть сила и авторитет, чтобы принять активное участие в этом процессе. Вы прошли такой путь в дипломатической работу, что вам не составит труда сдвинуть это с места», – приводит слова Илии II пресс-служба патриархии.

Штайнмайер отметил, что власти Грузии ищут выход для решения конфликта дипломатическим путем. «Когда мы говорим о Грузии, нельзя не отметить тот вызов и проблемы, связанные с оккупацией Абхазии и Осетии. Вы сказали, что необходимо найти пути решения этого конфликта. Хочу вспомнить, что когда я впервые прибыл в Грузию в июле 2008 года, тогда мы хотели найти выход из положения, чтобы избежать конфликта, однако, к сожалению, не смогли. Ваше руководство ищет пути решения конфликта дипломатическим путем и, конечно же, в этом процессе должна быть подключена другая сторона. Активное участие России неизбежно», – заявил президент Германии.