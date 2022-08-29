Пастырский визит Папы Франциска в Аквилу 28 августа (+ ФОТО)

В воскресенье 28 августа, на следующий день после консистории, Папа Франциск посетил Аквилу, столицу области Абруццо. В этом итальянском городе, тяжко пострадавшем от землетрясения в 2009 году, Епископ Рима встретился на площади Дуомо с гражданскими и церковными властями и с семьями жертв стихийного бедствия. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил отеческую близость населению, поблагодарив их за свидетельство веры и приверженность делу возрождения их малой родины:

«Несмотря на боль и растерянность, присущие нашей вере паломников, вы устремили свой взор на Христа распятого и воскресшего, Который Своей любовью избавил от бессмысленности страдания и смерти».

Епископ Рима призвал к особому вниманию при восстановлении церквей, подчеркнув необходимость тесного и дальновидного сотрудничества гражданских структур: «Мы трудимся ради детей и внуков, ради будущего». В этой работе по реконструкции, по словам Папы, особого внимания заслуживают храмы, – «общественное наследие не только в историческом и культурном смысле, но и в смысле идентичности». Эти камни «пропитаны верой и ценностями народа; храмы также являются движущей силой его жизни и надежды», – подчеркнул Папа Франциск.

Говоря о надежде, Святейший Отец поблагодарил делегацию от пенитенциарных заведений, в том числе, заключённых, которые также являются «знаком надежды».

После приветствия жителей Аквилы Епископ Рима посетил кафедральный собор, всё ещё отмеченный следами разрушений.