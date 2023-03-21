Пастырская поездка Владыки Иосифа Верта в Омский деканат и 20-летие освящения храма Святого Георгия Победоносца (+ ФОТО)

Сразу после завершения очередного заседания поместной Конференции католических епископов, которая проходила в столице Сибири с 28 февраля по 3 марта, Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт открыл в наступившем 2023 году очередной сезон архипастырских визитаций в деканаты, приходы и общины подопечных регионов. На этот раз Владыке предстояло совершить поездку в некоторые приходы Омской области.

Накануне своего отъезда, в субботу 4 марта, Его Преосвященство на правах радушного хозяина успел проводить в аэропорт Апостольского нунция в РФ Архиепископа Джованни Д’Аниелло, после окончания пленарной сессии ККЕР отбывшего утренним рейсом в Москву.

Чуть позднее в этот же день Владыка возглавил Св. Мессу, на которой совершалось литургическое почитание Святого Казимира – небесного покровителя прихода Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске.

Тем же субботним вечером Отец Епископ отслужил благодарственную Литургию для членов Братства «Сomunione e liberazione» («Общение и освобождение»), посвященную 18-й годовщине рождения для Неба основателя Братства отца Луиджи Джуссани (1922-2005) и 41-й годовщине признания этого католического движения Святейшим Престолом (в 1982 году оно было признано Ватиканом как ассоциация понтификального права).

И уже в самом конце дня Преосвященный Иосиф отправился на железнодорожный вокзал, где сел на ночной поезд «Новосибирск-Омск».

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По прибытии в Омск Владыку встретила директор Епархиального Дома Пожилых Регина Гюнтер, вместе с которой гость сразу поехал на автомобиле до села Сереброполье Немецкого района, отстоящего от областного центра ещё на 70 километров.

Имя Дома, названного в честь библейских старцев, Святых Праведных Симеона и Анны, говорит прежде всего о том, что он создан не просто для пожилых, но также и верующих людей: это именно Дом для пожилых людей-католиков, общежитие единоверцев, где кроме общих материальных забот есть общие католические традиции, совместная духовная и молитвенная жизнь. Основной особенностью здесь является атмосфера католического благочестия. Жители дома имеют в своем распоряжении отдельные комнаты, но встречаются на совместной молитве, общей трапезе, и вместе трудятся в своем приусадебном хозяйстве. В этом Доме также есть общая кухня, просторный зал-столовая, прачечная и часовня. (В настоящее время в Доме свв. Симеона и Анны имеются свободные места. При наличии остронуждающихся в таком общинном жилье пожилых верующих людей настоятелям приходов можно обратиться в Курию Преображенской епархии для заполнения заявки.)

Правящий Епископ старается посещать это место регулярно, хотя бы один раз в год. А в прошлом году Дом отметил свой 10-летний юбилей.

Стоит отметить, что первые три дня нынешнего визита Владыки в Сереброполье проходили частным образом. Официальная же часть поездки началась лишь на четвертый день этого визита. Поэтому в четверг 9 марта там была отслужена торжественная Святая Месса, которая и открывала, собственно, нынешний архипастырский визит Отца Епископа в Омский деканат. На архиерейскую службу также приехал из Омска викарный священник прихода Св. Георгия Победоносца отец Эрнан Рикардо Риварола, который после завершения литургии на своём автомобиле увез Владыку обратно в областной центр.

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В пятницу 10 марта Епископ отправился в поселок Саргатское Омской области, где его с нетерпением ожидали верные сразу двух католических приходов: римско-католического во имя Св. Терезы Младенца Иисуса, и греко-католического во имя Свв. Кирилла и Мефодия.

Саргатское — крупный рабочий поселок в Омской области, расположенный на берегу реки Иртыш, в 100 километрах к северу от Омска. Этот населенный пункт, в котором в настоящее время проживает около 10 тыс. жителей, имеет давнюю и очень богатую католическую традицию. Ещё в советское время тут уже был приход, а в начале 90-х годов священник Иосиф Свидницкий построил в поселке храм. Нынче здесь каждое воскресенье совершается Святая Месса, однако для целебрации священник приезжает сюда специально из Омска.

В день нынешнего приезда в поселок Владыка Иосиф отслужил Св. Мессу, а также уделил Таинство Миропомазания пятерым прихожанам. После богослужения общение паствы со своим Архипастырем продолжилось за накрытым столом: было приготовлено щедрое угощение, которое всегда там бывает, когда Правящий Епископ посещает приход.

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Субботу 11 марта Ординарий Преображенской епархии посвятил поездке в село Солнцевка. От Омска этот населенный пункт Исилькульского района отстоит на 170 километров. Основано это село было переселенцами Екатеринославской губернии и молочанских колоний в 1902 году. Кстати, деревня имеет ещё и немецкое название — Тигервейде, а своё русское название она получила по фамилии землевладельца Солнцева. До недавнего времени это было в основном немецкое село, однако сейчас немцев здесь не более половины жителей. Тем не менее в этом селе есть замечательный молитвенный дом, находящийся в прекрасном состоянии благодаря бережной заботе и поддержанию идеального порядка силами местной католической общины.

В этом молитвенном доме Владыка отслужил Св. Мессу и совершил таинство Миропомазания для двух человек:

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А вечером того же субботнего дня Месса с участием Правящего Архиерея состоялась в омском приходе Святого Георгия Победоносца, который в эти дни отмечает 20-летие освящения своего храма.

Просторное церковное помещение общины расположено в Доме местного отделения «Каритас»: в конце 90-х гг. омский «Каритас» приобрёл большое трехэтажное здание старой советской постройки, а ровно 20 лет назад Владыка Иосиф лично освятил открывшуюся здесь церковь. Вообще, эта община развивается довольно динамично, чему в немалой степени способствует удобное расположение храма – практически, в центре Омска. Омичам сюда добираться намного легче, чем в другой католический храм города – Сретения Господня, который находится на Левом берегу.

Также 11 марта на Мессе в Свято-Георгиевском храме имели место Крещение и Миропомазание одной взрослой прихожанки.

На следующий день – 12 марта – в том же приходе Преосвященный Владыка в сослужении декана Омского деканата и настоятеля прихода о. Габриэля Вергани VE, а также викарного священника о. Эрнана Рикардо Риваролы VE торжественно возглавил воскресную Божественную Литургию. Во время праздничной Мессы двум человекам было уделено таинство Миропомазания. Кроме того, в честь 20-летнего юбилея был освящён изготовленный к этому событию новый храмовый алтарь, а также новый амвон и новая скульптурная композиция с изображением Святого Георгия.

После Евхаристии Владыка Иосиф окропил святой водой специально подготовленную и установленную на стене храма памятную доску с запечатленной информацией о посещении прихода Правящим Епископом в день знаменательного юбилея.

А затем большинство местных прихожан остались для продолжения совместного общения с Епископом Иосифом уже за праздничным столом. Во время щедрой трапезы Его Преосвященство мог уже неформально пообщаться как со своей паствой, так и с местным духовенством.

Поздним вечером того же дня высокий гость отбыл поездом в Новосибирск.



Смотрите также фото-подробности двухдневного празднования 20-летия освящения храма Св. Георгия Победоносца в Омске (st-george-omsk.ru):