Пасхальное послание Ординария для католиков византийского обряда в России Преосвященного Иосифа Верта

Воскресе́ния день, просвети́мся, лю́дие:

Па́сха, Госпо́дня Па́сха!

От сме́рти бо к жи́зни и от земли́ к небеси́

Христо́с Бог нас преведе́, побе́дную пою́щия.

(Стихира Пасхальной утрени).

Христос Воскресе!

Пройдя сорокадневный путь Великого Поста и пережив спасительные дни Христовых страданий и крестных мук, сегодня празднуем Его победу над тлением греха и смерти. Днесь Воскресший Господь открывает нам переход от земли к небу, от смерти к жизни. Эту истину нашей христианской веры апостол Павел выражает такими словами: «а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15,14). Пасха — радостный праздник для христиан и всех, кто с доверием открывает себя на Божью благодать спасения. «Сей день его же сотворил Господь — возрадуемся и возвеселимся в нем» (Пс. 118, 24). Это «праздников праздник и торжество всех торжеств», в котором Господь являет нам свою милость и доброту (ср. Св. Григорий Богослов, 45-е Слово на Пасху). В этот праздничный день перед нашим взором предстает сам Воскресший Господь и говорит так, как когда-то говорил к своим апостолам в Сионской горнице: «Чего встревожились и почему сомнения возникают в сердцах ваших?» (Лк. 24, 38). В сердце каждого человека есть тоска по вечности, бессмертии, счастью, тоска о Боге. Христово воскресение — это ответ Бога на наше стремление вечного счастья. В его свете человеческая жизнь и смерть приобретают новый смысл. Оно открывает нам, что вечная жизнь — это жизнь в Боге, а удаление от Бога — это духовная смерть. Входя в наше сердце, Господь побеждает в нем страстные помыслы и образы и разрушает всякое зло, как разрушил Он печати своего гроба.

Может случиться так, что мы не сразу узнаем Воскресшего Господа, как ни сразу узнали Его грустные и подавленные ученики, направляясь в Эммаус. Им казалось, что их надежда была напрасной, ведь их Учителя распяли на кресте. Иисус, зная грусть своих учеников, учит и утешает их. Их сердце горело, когда Господь говорил словам Священного Писания, а когда Он преломил хлеб и подал им, они узнали Его — Воскресшего из мертвых (ср. Лк. 24, 13-35).

Когда мы переживаем какой-то болезненный жизненный опыт, иногда кажется, что Господь отошел от нас. Боль и печаль, а по большей части и наши грехи, закрывают Его Божественное присутствие. Однако Христос знает все наши тревоги и нашу неуверенность, поэтому встречает каждого на дороге жизни, чтобы своим словом утешить, поддержать и зажечь в сердце веру, надежду и любовь, и чтобы подать Хлеб вечной жизни. На Божественной Литургии Он преломляет хлеб и дает Себя как пищу нашего бессмертия.

На иконе Воскресения Христова видим, как Спаситель за руку выводит Адама и Еву из глубин ада. Через наших прародителей Господь возвращает к жизни все человечество, каждого из нас. Теперь уже от каждого человека зависит, как он воспользуется подаренною возможностью спасения; откликнется ли на такую ​​безграничную любовь Господа, который страдал и умер ради нас. Возвестим ее скорбящим и обездоленным, больным и немощным, всем тем, кто нуждается в нашем внимании и поддержке. Вспомним в своих молитвах погибших и пострадавших за Христа в Шри-Ланке, разделивших с Ним Его страдание, смерть и Воскресение. Одни уже получили славу воскресения неожиданно, в одно мгновение праздничного дня, другие будут носить на себе Христовы раны и каждый раз приходя в храм на молитву, испытывать свою веру в Воскресшего. Ибо вера наша измеряется не куличами и писанками, а нашей готовностью дать отчёт о нашем уповании с кротостью и благоговением (ср.1 Петр.3,15).

«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем братие, и ненавидящим нас, простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Пусть сила Христовой победы над смертью и грехом озарит нашу жизнь и станет источником силы, которая побуждает к радостному и жертвенному служению Богу и ближним! Пусть радость Воскресения войдет в каждый дом и в каждую семью.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами!



Христос воскресе! Воистину воскресе!

+ Епископ Иосиф Верт,

Ординарий для католиков византийского обряда в России

Пасха Христова 2019 года

(Заглавное фото: Н. Гилева)