Пасха Христова-2022 в общине новосибирских католиков византийского обряда (+ ФОТО)

«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из Гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь». (Слово огласительное на Пасху святого Иоанна Златоуста).

24 апреля греко-католики Новосибирска встретили Светлое Христово Воскресение. Сегодня община прихода Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии собралась в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня, поскольку именно на эту дату в 2022 году пришелся главный праздник христианского мира, который по Юлианскому календарю отмечают и греко-католики, и братья православные, а также некоторые другие общины верующих во Христа Воскресшего.

Службу Светлой Пасхальной Заутрени возглавил Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации Епископ Иосиф Верт — второй год подряд это богослужение совершается им лично по архиерейскому чину с обязательным пением Пасхального канона и Стихир Святой Пасхи.

«Христос Воскресе!» — в день Пасхи этот возглас повторяется тысячи и тысячи раз, и каждый раз вызывает удивительную, ясную радость. Примечательно, что хотя даты ‘Праздника Праздников’ у западных и восточных христиан в этом году не совпадают, но сегодняшний день пасхальной радости у христиан, придерживающихся византийского календаря, пришелся на воскресенье Божия Милосердия, которое празднуется в современном календаре у христиан латинского обряда. Таким образом ликующий победный свет Воскресения Христова сегодня символически отражается в свете Милосердия Божия, как знаке безграничной надежды верующих христиан, особенно среди хаоса и жестокостей нашей эпохи.

В своем Пасхальном слове к прихожанам Владыка особо отметил, что Воскресший Христос как раз и дает нам эту главную надежду, «когда кажется, что все и вся нас оставили и предали, когда кажется, что всё пропало, когда бессильны политика, суд, медицина. Вера в Воскресение — это осно­ва, фундамент, на котором стоит Церковь, на котором стоит твердость мучеников, свидетельство исповед­ников, надежда гонимых и угнетен­ных, победа жизни над смертью. Вера в Воскресение освещает тем­ноту крестного пути в нашей зем­ной жизни и придает смысл всему происходящему вокруг нас». По мнению Владыки, сегодня, как и в начале хрис­тианской эры, нужны свидетели Вос­кресения Иисуса. Чтобы стать таким свидетелем, надо встретиться в своей жизни с живым, воскресшим Иису­сом Христом, как встретились с Ним Его Преблагая Матерь, апостолы, Мария Магдалина, и другие. Быть свидетелями Христа в сегодняшнем мире, – с таким неустанным призывом обращается вновь и вновь Архипастырь к своей пастве. «Благодаря свидетельству мучеников первых веков нашей эры языческий Рим стал христианским, благодаря сви­детельству мучеников и страдаль­цев за веру в XX веке в нашей стра­не сегодня вновь открылись хра­мы, благодаря свидетельству веры наших родителей и прародителей мы сегодня вновь находим путь к Богу».

По окончании праздничного богослужения Преосвященный Кир Иосиф традиционно совершил обязательный чин освящения куличей, яиц и прочей пасхальной пищи, а затем для всех верных этой небольшой, но сплоченной общины было организовано чаепитие, где в неформальной обстановке за пасхальным столом они смогли продолжить свое дружеское общение.



О сегодняшнем «Празднике праздников и Торжестве из торжеств» в греко-католической общине столицы Сибири рассказывает также фоторепортаж студии «Кана»: