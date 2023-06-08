Паролин не исключает, что Дзуппи отправится в Москву

Госсекретарь Его Святейшества кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов после освящения информационного центра Юбилея 2025 года на улице Кончилиационе, соединяющей Рим с Ватиканом, передает Vatican News.

Отвечая на вопросы о состоянии здоровья Папы Франциска, кардинал предположил, что после операции Папа возобновит работу «с больничной койки», откуда он также будет принимать решения по всем безотлагательным делам.

Говоря о миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи, Паролин пояснил: «Миссия кардинала Дзуппи должна была быть миссией сотрудничества и дальнейшим вкладом Святейшего Престола в дело мира». По словам Паролина, в Киеве, куда Дзуппи отправился с миссией мира, «не произошло ничего нового по сравнению с тем, что президент Зеленский сообщил Папе» на частной аудиенции 13 мая. Позиция Украины осталась той же, что и прежде, однако «говорить друг с другом и выслушивать иные позиции и перспективы — это, несомненно, может принести пользу для содействия миру».

Госсекретарь Ватикана добавил, что сразу после возвращения Дзуппи он с ним встретится и обсудит дальнейшие шаги, которые не исключают поездки в Москву. «Идея Папы родилась как миссия, которая будет осуществлена в обеих столицах».