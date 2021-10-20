Парадокс свободы детей Божиих. Общая аудиенция 20 октября (+ ФОТО)

Продолжая толкование Послания святого апостола Павла к Галатам, на общей аудиенции в среду 20 октября Папа Франциск остановился на концепции свободы. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В начале своих размышлений Папа напомнил о словах Иисуса, говорившего о спонтанности и свободе детей: во время чтения Священного Писания один ребенок свободно подошел к Папе и вел себя так, как будто находился у себя дома. Иисус сказал: «Если не будете как дети, не войдете к Царство Небесное». Речь идет о той же смелости и свободе, с какой мы приближаемся к Господу, об открытости Господу без страха: «Спасибо этому ребенку за данный нам всем урок», — сказал Папа и пожелал, чтобы Господь «помог ему в его ограничениях, помог ему расти, — он дал свидетельство, исходящее из сердца».

Переходя к непосредственной теме толкований, Папа подчеркнул, что святой Павел в своем послании вводит нас в величайшую новизну веры, которая не просто относится к какому-то ее аспекту, но приводит нас в «новую жизнь», полученную в Таинстве Крещения. Мы перешли от религиозности предписаний к живой вере, в центре которой – общение с Богом и братьями, то есть любовь. Мы перешли от рабства страха и греха к свободе детей Божиих, и сердцем этой свободы является служение. Свобода не означает жить так, как нам хочется, жить согласно плотским инстинктам, следуя эгоистическим импульсам: напротив, свобода во Христе ведет к служению друг другу. На это можно возразить: разве служение не есть рабство? «Да, свобода во Христе несет в себе определенное рабство, — пояснил Папа, — определенное измерение, побуждающее служить и жить для других». Мы свободны в служении, а вовсе не потому, что мы делаем что хотим. Как же объяснить этот парадокс? «Не может быть свободы без любви, — пояснил Папа. – Эгоистическая свобода делать то, что мы хотим, – это не свобода, потому что она замкнута на себе и не приносит плода. Христос освободил нас любовью, и любовь по-прежнему освобождает от худшего рабства, рабства собственного «я»; вот почему свобода возрастает с любовью. Но будьте осторожны: это не интимистская любовь и не любовь из сериалов, не страсть, ищущая лишь того, что хочется и что нравится: нет, любовь, которую мы видим во Христе, — это милосердная любовь, любовь поистине свободная и освобождающая». Такая любовь выражается в бескорыстном служении.

В другом послании – Первом послании к Коринфянам – Павел отвечает тем, кто придерживается ошибочного понимания свободы: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И еще: «Все мне позволительно, но не все назидает». Это и есть правило для распознавания эгоистичной свободы, пояснил Папа, свободы, которая не созидает, а разрушает. Если свобода не служит благу, она бесплодна.

Затем Святейший Отец упомянул об одной из современных концепций свободы: «Моя свобода заканчивается там, где начинается твоя». Однако в этой концепции не хватает отношений, поэтому она остается индивидуалистской. Тот, кто получил дар Христовой свободы, не может думать, будто свобода отделяет от других, не может рассматривать людей как нечто мешающее собственной свободе: для христиан социальное измерение основоположно, оно помогает устремлять взор к общему благу, а не к частному интересу, подчеркнул Папа Франциск и завершил размышления словами: «Наша свобода рождается от любви Бога и возрастает в любви».

(Фото — Vatican.va)