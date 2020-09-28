Папа – Жандармерии Ватикана: ваш путь – братское служение (ФОТО)

В преддверии праздника святого архангела Михаила, небесного покровителя итальянской Государственной полиции и Корпуса жандармерии Ватикана, Папа Франциск совершил Божественную литургию при алтаре Кафедры в базилике Святого Петра. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Епископ Рима отметил: «Всякий раз заступая на службу, вы подражаете Иисусу Христу. Каждый раз, когда вы делаете шаг для наведения порядка, думайте о вашем служении, о вашем обращении, которое и есть служение. Тем самым вы будете делать добро для других».

Ссылаясь на литургические чтения, Папа отметил, что служение – это путь обращения, причём обращение должно становиться объятиями с Богом, путём к встрече, на котором актуализируется притча Иисуса об отце и блудном сыне. Один идёт навстречу другому: с одной стороны, есть тот, кто бросает всё ради объятий, с другой – тот, кто не чувствует себя наказанным, но принятым и прощённым.

Ваш путь – это дорога смирения, близости, служения и братства, подчеркнул Святейший Отец и в конце проповеди выразил личную признательность ватиканским жандармам за то, что их служение следует именно таким путём.