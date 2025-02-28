Папа вышел из самой критической фазы, однако прогноз остается сдержанным

Здоровье Святейшего Отца продолжает улучшаться, однако врачи пока не спешат давать прогнозы. Папе нужны дополнительные дни клинической стабильности, чтобы можно было вернее оценить ситуацию.

Четырнадцать дней назад Папа Римский был госпитализирован в клинику «Джемелли» с диагнозом двусторонняя пневмония, и его состояние продолжает вызывать беспокойство. Согласно последнему медицинскому бюллетеню, опубликованному вечером 27 февраля 2025 года, хотя здоровье пациента улучшается, специалисты пока не готовы дать окончательный прогноз.

«Учитывая сложность картины заболевания, для определения окончательного прогноза необходимы дополнительные дни клинической стабильности», — сообщает Зал Печати Святейшего Престола.

Несмотря на все трудности, Папа Франциск продолжает придерживаться своего распорядка дня. Вчерашнее утро было посвящено восстановительному респираторному лечению, чередующемуся с отдыхом, а днем, после дополнительного сеанса физиотерапии, он молился в часовне на 10-м этаже больницы, где принял Святое Причастие, приступив затем к решению рабочих вопросов.

Верующие со всего мира продолжают молиться о скорейшем выздоровлении Епископа Рима. Известие о здоровье Папы вызвало широкий резонанс во всём церковном сообществе, во многих епархиях и приходах проходят специальные молебны о его скорейшем выздоровлении. Иерархи из разных стран также призывают верующих объединиться в молитве за Понтифика.