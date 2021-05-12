Папа: вверим себя опеке Богородицы Фатимской

Папа Франциск напомнил верующим о литургической памяти Пресвятой Богородицы Фатимской и о 40-й годовщине покушения на святого Иоанна Павла II.

В конце общей аудиенции, проходившей во Дворе святого Дамасия возле Апостольского дворца в Ватикане, Папа Франциск сердечно приветствовал польских верующих, напомнив, что 13 мая отмечается литургическая память Пресвятой Девы Марии Фатимской:

«Давайте с доверием предадим себя её материнской защите, особенно когда мы сталкиваемся с трудностями в молитвенной жизни».



Епископ Рима напомнил, что 13 мая также исполняется 40 лет со дня покушения на святого Иоанна Павла II, которое произошло на ватиканской площади Святого Петра:

«Он сам, – отметил Папа, – с убеждённостью подчёркивал, что обязан жизнью Пресвятой Деве Марии Фатимской. Это событие помогает осознать, что наши жизни и история мира находятся в руках Бога. Вверим же Непорочному Сердцу Марии Церковь, самих себя и весь мир. Попросим в молитве о мире, о прекращении пандемии, о духе покаяния и о нашем обращении», – призвал верующих Папа Франциск.

После длительного перерыва на этот раз принять участие в аудиенции во Дворе святого Дамасия могли все желающие, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, без необходимости входного билета.



Источник: Vatican News